Стадион «Тоттенхэма» – лучший в АПЛ по версии Daily Mail, «Арсенала» – 2-й, «Ливерпуля» – 3-й, «Сити» – 7-й, «МЮ» – 9-й, у «Борнмута» – худший

Стадион «Тоттенхэма» признал лучшим в АПЛ по версии Daily Mail.

«Тоттенхэм Хотспур Стэдиум » суммарно набрал наибольшее количество баллов по пяти параметрам: атмосфера, удобство, эстетика, история, а также удобство для болельщиков гостей.

Полный рейтинг выглядит так:

20. «Борнмут » – «Виталити Стэдиум»

19. «Брентфорд » – «Гтек Коммьюнити Стэдиум»

18. «Саутгемптон » – «Сент-Мэри Стэдиум»

17. «Вест Хэм » – «Лондон Стэдиум»

16. «Кристал Пэлас » – «Селхерст Парк»

15. «Ипсвич » – «Портман Роуд»

14. «Лестер » – «Кинг Пауэр Стэдиум»

13. «Брайтон » – «Американ Экспресс Стэдиум»

12. «Вулверхэмптон » – «Молинью »

11. «Фулхэм » – «Крейвен Коттедж»

10. «Челси » – «Стэмфорд Бридж »

9. «Манчестер Юнайтед » – «Олд Траффорд »

8. «Эвертон » – «Гудисон Парк »

7. «Манчестер Сити » – «Этихад Стэдиум »

6. «Ньюкасл » – «Сент-Джеймс Парк »

5. «Ноттингем Форест » – «Сити Граунд»

4. «Астон Вилла » – «Вилла Парк»

3. «Ливерпуль » – «Энфилд »

2. «Арсенал » – «Эмирейтс Стэдиум»

1. «Тоттенхэм» – «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».