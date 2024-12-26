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Стадион «Тоттенхэма» – лучший в АПЛ по версии Daily Mail, «Арсенала» – 2-й, «Ливерпуля» – 3-й, «Сити» – 7-й, «МЮ» – 9-й, у «Борнмута» – худший

Стадион «Тоттенхэма» признал лучшим в АПЛ по версии Daily Mail.

«Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» суммарно набрал наибольшее количество баллов по пяти параметрам: атмосфера, удобство, эстетика, история, а также удобство для болельщиков гостей. 

Полный рейтинг выглядит так:

20. «Борнмут» – «Виталити Стэдиум»

19. «Брентфорд» – «Гтек Коммьюнити Стэдиум»

18. «Саутгемптон» – «Сент-Мэри Стэдиум»

17. «Вест Хэм» – «Лондон Стэдиум» 

16. «Кристал Пэлас» – «Селхерст Парк» 

15. «Ипсвич» – «Портман Роуд»

14. «Лестер» – «Кинг Пауэр Стэдиум»

13. «Брайтон» – «Американ Экспресс Стэдиум»

12. «Вулверхэмптон» – «Молинью»

11. «Фулхэм» – «Крейвен Коттедж»

10. «Челси» – «Стэмфорд Бридж»

9. «Манчестер Юнайтед» – «Олд Траффорд»

8. «Эвертон» – «Гудисон Парк»

7. «Манчестер Сити» – «Этихад Стэдиум»

6. «Ньюкасл» – «Сент-Джеймс Парк»

5. «Ноттингем Форест» – «Сити Граунд»

4. «Астон Вилла» – «Вилла Парк»

3. «Ливерпуль» – «Энфилд»

2. «Арсенал» – «Эмирейтс Стэдиум»

1. «Тоттенхэм» – «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Daily Mail
logoБорнмут
logoБрентфорд
logoВест Хэм
logoСаутгемптон
logoКристал Пэлас
logoЛестер
logoИпсвич
logoВулверхэмптон
logoБрайтон
logoФулхэм
Молинью Стэдиум
logoМанчестер Юнайтед
logoЧелси
logoОлд Траффорд
logoСтэмфорд Бридж
logoМанчестер Сити
logoНьюкасл
logoЭвертон
Этихад Стэдиум
logoГудисон Парк
logoАстон Вилла
logoНоттингем Форест
logoСент-Джеймс Парк
logoЛиверпуль
logoАрсенал
logoЭнфилд
Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
Кинг Пауэр
logoпремьер-лига Англия
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logoВилла Парк
logoЭмирейтс
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