Стадион «Тоттенхэма» – лучший в АПЛ по версии Daily Mail, «Арсенала» – 2-й, «Ливерпуля» – 3-й, «Сити» – 7-й, «МЮ» – 9-й, у «Борнмута» – худший
«Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» суммарно набрал наибольшее количество баллов по пяти параметрам: атмосфера, удобство, эстетика, история, а также удобство для болельщиков гостей.
Полный рейтинг выглядит так:
20. «Борнмут» – «Виталити Стэдиум»
19. «Брентфорд» – «Гтек Коммьюнити Стэдиум»
18. «Саутгемптон» – «Сент-Мэри Стэдиум»
17. «Вест Хэм» – «Лондон Стэдиум»
16. «Кристал Пэлас» – «Селхерст Парк»
15. «Ипсвич» – «Портман Роуд»
14. «Лестер» – «Кинг Пауэр Стэдиум»
13. «Брайтон» – «Американ Экспресс Стэдиум»
12. «Вулверхэмптон» – «Молинью»
11. «Фулхэм» – «Крейвен Коттедж»
10. «Челси» – «Стэмфорд Бридж»
9. «Манчестер Юнайтед» – «Олд Траффорд»
8. «Эвертон» – «Гудисон Парк»
7. «Манчестер Сити» – «Этихад Стэдиум»
6. «Ньюкасл» – «Сент-Джеймс Парк»
5. «Ноттингем Форест» – «Сити Граунд»
4. «Астон Вилла» – «Вилла Парк»
2. «Арсенал» – «Эмирейтс Стэдиум»
1. «Тоттенхэм» – «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».
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