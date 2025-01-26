Правительство поддержало проект «МЮ» по работам на «Олд Траффорд». Клуб предпочитает построить новый стадион на 100 тысяч мест, решение примут до лета

Правительство поддержало проект «Ман Юнайтед» по реновации «Олд Траффорд».

«В заявлении, сделанном в субботу вечером, Министерство финансов Великобритании сообщило, что Рэйчел Ривз, канцлер казначейства, поддерживает проект «Олд Траффорд» как «яркий пример» планов правительства по содействию экономическому росту.

«Манчестер Юнайтед» сотрудничает с Советом Траффорда и Объединенным управлением Большого Манчестера над разработкой планов по реконструкции района рядом с «Олд Траффорд», при этом в основе проекта лежит строительство стадиона мирового класса для «Манчестер Юнайтед».

Хотя «Манчестер Юнайтед» будет отвечать за развитие стадиона, потребуется поддержка государственных органов, чтобы реализовать более широкие возможности реконструкции, включая улучшение транспортной инфраструктуры и жилья.

На прошлой неделе целевая группа по реконструкции стадиона «Олд Траффорд» представила первоначальный отчет о вариантах, в котором содержались выводы, показывающие, что проект может принести экономике Великобритании дополнительную валовую прибыль в размере 7,3 млрд фунтов и создать более 90 000 рабочих мест.

Целевая группа определила, что реконструкция «Олд Траффорд» может увеличить вместимость существующего стадиона до 87 000 человек, тогда как строительство нового стадиона позволит увеличить вместимость до 100 000 человек. Оба варианта пока рассматриваются, и клуб должен принять решение о предпочтительном подходе до лета», – говорится в заявлении «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает Daily Mail, хотя все варианты по-прежнему остаются на рассмотрении, руководство «МЮ» скорее нацелено построить новый стадион на 100 тысяч мест.