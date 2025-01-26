  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Правительство поддержало проект «МЮ» по работам на «Олд Траффорд». Клуб предпочитает построить новый стадион на 100 тысяч мест, решение примут до лета
20

Правительство поддержало проект «МЮ» по работам на «Олд Траффорд». Клуб предпочитает построить новый стадион на 100 тысяч мест, решение примут до лета

Правительство поддержало проект «Ман Юнайтед» по реновации «Олд Траффорд».

«В заявлении, сделанном в субботу вечером, Министерство финансов Великобритании сообщило, что Рэйчел Ривз, канцлер казначейства, поддерживает проект «Олд Траффорд» как «яркий пример» планов правительства по содействию экономическому росту.

«Манчестер Юнайтед» сотрудничает с Советом Траффорда и Объединенным управлением Большого Манчестера над разработкой планов по реконструкции района рядом с «Олд Траффорд», при этом в основе проекта лежит строительство стадиона мирового класса для «Манчестер Юнайтед».

Хотя «Манчестер Юнайтед» будет отвечать за развитие стадиона, потребуется поддержка государственных органов, чтобы реализовать более широкие возможности реконструкции, включая улучшение транспортной инфраструктуры и жилья.

На прошлой неделе целевая группа по реконструкции стадиона «Олд Траффорд» представила первоначальный отчет о вариантах, в котором содержались выводы, показывающие, что проект может принести экономике Великобритании дополнительную валовую прибыль в размере 7,3 млрд фунтов и создать более 90 000 рабочих мест.

Целевая группа определила, что реконструкция «Олд Траффорд» может увеличить вместимость существующего стадиона до 87 000 человек, тогда как строительство нового стадиона позволит увеличить вместимость до 100 000 человек. Оба варианта пока рассматриваются, и клуб должен принять решение о предпочтительном подходе до лета», – говорится в заявлении «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает Daily Mail, хотя все варианты по-прежнему остаются на рассмотрении, руководство «МЮ» скорее нацелено построить новый стадион на 100 тысяч мест.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Манчестер Юнайтед»
бизнес
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Юнайтед
деньги
logoОлд Траффорд
Политика
болельщики
стадионы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«МЮ» отложил вопрос со стадионом до лета. Клуб ждет решения городских властей о передаче земли и выделении финансирования
57 ноября 2024, 20:53
Новый стадион «МЮ» может стоить более 2 млрд фунтов. Рэтклифф хочет арену на 100 000 зрителей на месте «Олд Траффорд» (ESPN)
2819 октября 2024, 10:13
«МЮ» о проекте стадиона на 100 000 мест: «Экономика Великобритании может получить дополнительные 7,3 млрд фунтов в год»
3924 сентября 2024, 16:47Фото
«МЮ» обсуждает строительство новой домашней арены на 100 000 зрителей за 2 млрд фунтов. В клубе считают реконструкцию «Олд Траффорд» менее выгодной
6529 июля 2024, 09:47
Рекомендуем
Главные новости
Неймар поблагодарил «Аль-Хилаль»: «Я отдал все силы, чтобы играть. Теперь я знаю настоящую Саудовскую Аравию, буду следить за развитием клуба и страны»
638 секунд назад
«Зенит» может улучшить предложение по Уэсли Винисиусу до 20 млн евро после травмы Караваева (Sport24)
2423 минуты назад
Александр Кокорин: «РПЛ была говном уже в 2019-м, когда мы из тюрьмы вышли. Потом, когда хорошие иностранцы начали уезжать, кем их заменили?»
8634 минуты назад
Артета о результатах «Ман Сити»: «Когда задираешь планку так высоко, ты не можешь поднять ее еще выше. Все знают, как сильно я люблю Пепа, желаю ему всего наилучшего»
1153 минуты назад
Захарян возобновил тренировки с «Сосьедадом». 21-летний хавбек не играет с мая 2024-го из-за травм
24сегодня, 11:53
Неймар подпишет контракт с «Сантосом» на полгода без опции продления. Форвард хочет вернуться в Европу в следующем сезоне (Флориан Плеттенберг)
59сегодня, 11:25
Владимир Габулов: «Селихов – вратарь высочайшего уровня, игрок сборной. Непонятно, по какой причине «Спартак» его отпустил – у него отличный возраст и хорошие кондиции»
23сегодня, 11:14
Групповой этап ЛЧ подходит к концу! Успейте сделать замены в фэнтези
3сегодня, 11:00Фэнтези
Лукман пропустит игру с «Барсой» из-за травмы колена. Сроки восстановления вингера «Аталанты» определят после дополнительных тестов (Фабрицио Романо)
16сегодня, 10:58
Александр Гришин: «Антон Миранчук – средний футболист, в Швейцарии у него не получилось. Надо было оставаться в «Локомотиве», пойдя на уступки»
35сегодня, 10:33
Ко всем новостям
Последние новости
«Боруссия» может оставить Тулльберга тренером до конца сезона, если не договорится с Ковачем. Экс-тренер «Баварии» отказался от контракта на 6 месяцев (Sky Sport)
414 минут назад
«Алиссон». Мамардашвили – Феррану о том, почему не перешел в «Ливерпуль» прошлым летом
743 минуты назад
«Байер» арендует Эрмосо у «Ромы» до конца сезона без права выкупа
5сегодня, 11:47
«Тоттенхэму» интересны Гомес из «Лилля» и Диблинг из «Саутгемптона». Клуб хочет подписать 18-летнего англичанина в январе, но готов к сдвигу переговоров на лето (The Telegraph)
1сегодня, 11:35
Мостовой о Черчесове: «Каждый год тренеров увольняют, что здесь такого? Чего вы хотели от человека в сборной Казахстана? Он может возглавить любую команду в России»
10сегодня, 11:35
Нмеча выбыл на несколько недель из-за травмы связок. «Боруссия» вернет Озджана из «Вольфсбурга»
1сегодня, 11:17
«МЮ» подписывает 18-летнего Хевена. Защитник отказался продлевать контракт с «Арсеналом»
23сегодня, 10:58
«Аугсбург» арендовал Мергима Беришу у «Хоффенхайма» до конца сезона с правом выкупа
сегодня, 10:47Фото
Фоден о целях «Ман Сити»: «Минимум топ-4 АПЛ, стремиться к победе в ЛЧ и Кубке Англии. Из-за небольшого спада мы не должны терять веру»
6сегодня, 10:45
Капелло о замене Тео и Леау в перерыве с «Пармой»: «Согласен с Консейсау – неприемлемая игра во всех смыслах. Больше беспокоюсь за Эрнандеса – его мысли где-то в другом месте»
4сегодня, 10:14
Рекомендуем