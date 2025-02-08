Жерар Пике: «Барса» – более талантливая команда, «Реал» всегда будет страдать, когда сталкивается с ней. Но он стабильнее, у них более зрелые игроки»

Жерар Пике сравнил игру «Барселоны» и «Реала» в нынешнем сезоне.

– Вам нравится эта «Барса»?

– Да, очень нравится. Я думаю, что люди также очень увлечены. Тот факт, что много молодых игроков пришли из Ла Масии, дает болельщикам чувство принадлежности к команде. И они полны энтузиазма, голодны, у них много талантов, и они горят и воодушевлены желанием завоевывать титулы.

– Девять голов в ворота «Мадрида» в двух матчах и все еще отставание в четыре очка в Ла Лиге. Как вы это объясните?

– Ну, я считаю, что «Барса» – более талантливая команда. Возможно, она грешит молодостью и нехваткой последовательности в том, чтобы каждые три дня выходить на матчи. Они начали очень, очень хорошо, а теперь у нас небольшой спад.

С другой стороны, «Мадрид» – более стабильная команда, которая всегда будет страдать, когда сталкивается с «Барсой». Потому что, как я уже сказал, «Барса» очень, очень талантлива, и когда они показывают хорошую игру, черт возьми, это отличные матчи.

Но у «Мадрида» больше последовательности, постоянства. Это более зрелые игроки, которые умеют хорошо соревноваться, – сказал бывший защитник «Барселоны».