Счета Пике изучаются в рамках расследования о коррупции в RFEF. Компания Жерара участвовала в переговорах о переносе Суперкубка Испании в Саудовскую Аравию

Теги Барселона Жерар Пике Луис Рубиалес Ла Лига бизнес происшествия Суперкубок Испании Федерация футбола Испании высшая лига Саудовская Аравия деньги Футбол

В отношении Жерара Пике начато расследование по делу о коррупции.

В настоящее время в Испании ведется расследование в связи с признаками коррупции и отмывания денег, обнаруженными в сделке c Саудовской Аравией о проведении в стране Суперкубка Испании, по которой RFEF получает по 40 млн евро ежегодно. 20 марта Гражданская гвардия Испании провела обыски в здании Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), а также более чем в 10 домах, в том числе в доме экс-главы федерации Луиса Рубиалеса.

Как сообщает Marca, Гражданская гвардия Испании запросила отслеживание счетов бывшего игрока «Барселоны» на предмет возможных выплат Рубиалесу и другим представителям руководства RFEF в процессе переговоров о переносе турнира, поскольку в сделке участвовала компания Kosmos, принадлежащая Пике.

Отмечается, что в сентябре 2023 года Гражданская гвардия обращалась к судье, расследующему соглашение с Саудовской Аравией, с требованием запросить у Андорры отчет о средствах, полученных Kosmos. Гражданская гвардия заявляет, что в период с июня 2019 года по март 2022-го на счет «Андорры» поступило около 3,4 млн евро со счета компании Kosmos, на который поступали комиссионные выплаты от саудовской компании Sela за посредничество в переговорах о Суперкубке Испании. Суммы, поступавшие на счет клуба, составляли около четверти комиссионных, размер которых составлял около 4 млн евро в год.

Специалисты отмечают, что большая часть средств со счета Kosmos, на который поступали платежи от саудовской компании, «выводились на счета той же группы или связанные с ними». Утверждается, что Пике мог производить выплаты со своих счетов, чтобы затруднить отслеживание движения средств, однако какие-либо обвинения экс-футболисту на данный момент не предъявлены.

Рубиалесу грозит арест. Обвиняют в отмывах на контракте с Саудовской Аравией, он прячется в Доминикане

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13 комментариев
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Следующая песня Шакиры будет называться "Космос".
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..здесь как правило нужно начинать говорить о кармическо-ультрафеминистическом следе ведущим к Шакире и Эрмосо...мда..
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Кстати, Саудиты отказываются платить за Суперкубок Испании, если Барса не будет участвовать в нем. То есть, получается, что Барса обязательно должна участвовать в этом мини-турнире в Саудовской Аравии иначе Лига не получит никакие деньги. И естественно, Барса не теряет очки в Ла Лиге после этого заявления. И вообще зачем было менять формат Суперкубка и переносить его из Испании в Азию 🤦🏻‍♂️

Теперь еще оказалось, что и Пике связан с этим турниром… А то что, он любитель заработать или сэкономить (например заставил через суд семью, оплачивать ему счета за перелеты к ним для свиданий), а про его позицию по Барсе и Реалу все знают и без вооруженного глаза. Он ненавидит Реал и Мадрид. И кстати:

Бывший президент Барсы, Россель - под следствием.

Бывший президент Барсы Бартомеу - под следствием.

Нынешний президент Барсы Лапорта - под следствием.

Будущий президент Барсы Пике - под следствием.

Ох уже этот Перес и Мадрид 😁
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Опять этот Мадрид и Перес)

Сначала Негрейра, потом подлые президенты у руля, позорные вылеты из ЛЕ, тиктокеры, бесплатный уход Месси, рычаги, Спотифи, финансовые махинации….

Перес просто злой гений получается 😆
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Ответ Фут.Боль
Следующая песня Шакиры будет называться "Космос".
Пике кстати со своей семьей тоже поступил подло и напоминает ситуацию с Месси и Барсой)

Месси ушел из семьи, а Барса все еще ему платит 😆

«Пике потребовал у Шакиры оплатить его долг и билеты на самолёт для встречи с детьми. Защитник каталонской «Барселоны» Жерар Пике согласился на то, чтобы колумбийская певица Шакира перевезла их детей в Майами, однако выдвинул два условия, сообщает Marca.
По данным источника, испанский футболист потребовал, чтобы ему оплачивали пять билетов в год на самолёт в первый класс в Майами, чтобы он мог видеться с детьми. Также он хочет, чтобы колумбийка погасила его долг, который ориентировочно составляет $ 400 тыс.»

Больше чем семья 😁👍
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Ответ Real_v_dushe
Отлично, как я и надеялся, берут за яйца каталонского твиттераста!!!
Они там есть?)
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Изучали следователи дело о коррупции, изучали ... а обнаружили только какое то ДНК....
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Ответ Real_v_dushe
Главное, чтобы теперь политики не вмешались, очень хотелось бы, чтобы коррупционер Рубиалес присел вместе со своими каталонскими подельниками.
Рубиалес придет и все зацелует 😘
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Ответ reus
..здесь как правило нужно начинать говорить о кармическо-ультрафеминистическом следе ведущим к Шакире и Эрмосо...мда..
Как странно говорить о каком-то феминизме в стране, где насильники девушек, которые годятся им в дочери, выходят на свободу под залог и закатывают вечеринки уже будучи назваными виновными судом.
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