Счета Пике изучаются в рамках расследования о коррупции в RFEF. Компания Жерара участвовала в переговорах о переносе Суперкубка Испании в Саудовскую Аравию
В отношении Жерара Пике начато расследование по делу о коррупции.
В настоящее время в Испании ведется расследование в связи с признаками коррупции и отмывания денег, обнаруженными в сделке c Саудовской Аравией о проведении в стране Суперкубка Испании, по которой RFEF получает по 40 млн евро ежегодно. 20 марта Гражданская гвардия Испании провела обыски в здании Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), а также более чем в 10 домах, в том числе в доме экс-главы федерации Луиса Рубиалеса.
Как сообщает Marca, Гражданская гвардия Испании запросила отслеживание счетов бывшего игрока «Барселоны» на предмет возможных выплат Рубиалесу и другим представителям руководства RFEF в процессе переговоров о переносе турнира, поскольку в сделке участвовала компания Kosmos, принадлежащая Пике.
Отмечается, что в сентябре 2023 года Гражданская гвардия обращалась к судье, расследующему соглашение с Саудовской Аравией, с требованием запросить у Андорры отчет о средствах, полученных Kosmos. Гражданская гвардия заявляет, что в период с июня 2019 года по март 2022-го на счет «Андорры» поступило около 3,4 млн евро со счета компании Kosmos, на который поступали комиссионные выплаты от саудовской компании Sela за посредничество в переговорах о Суперкубке Испании. Суммы, поступавшие на счет клуба, составляли около четверти комиссионных, размер которых составлял около 4 млн евро в год.
Специалисты отмечают, что большая часть средств со счета Kosmos, на который поступали платежи от саудовской компании, «выводились на счета той же группы или связанные с ними». Утверждается, что Пике мог производить выплаты со своих счетов, чтобы затруднить отслеживание движения средств, однако какие-либо обвинения экс-футболисту на данный момент не предъявлены.
Рубиалесу грозит арест. Обвиняют в отмывах на контракте с Саудовской Аравией, он прячется в Доминикане
Теперь еще оказалось, что и Пике связан с этим турниром… А то что, он любитель заработать или сэкономить (например заставил через суд семью, оплачивать ему счета за перелеты к ним для свиданий), а про его позицию по Барсе и Реалу все знают и без вооруженного глаза. Он ненавидит Реал и Мадрид. И кстати:
Бывший президент Барсы, Россель - под следствием.
Бывший президент Барсы Бартомеу - под следствием.
Нынешний президент Барсы Лапорта - под следствием.
Будущий президент Барсы Пике - под следствием.
Ох уже этот Перес и Мадрид 😁
Сначала Негрейра, потом подлые президенты у руля, позорные вылеты из ЛЕ, тиктокеры, бесплатный уход Месси, рычаги, Спотифи, финансовые махинации….
Перес просто злой гений получается 😆
Месси ушел из семьи, а Барса все еще ему платит 😆
«Пике потребовал у Шакиры оплатить его долг и билеты на самолёт для встречи с детьми. Защитник каталонской «Барселоны» Жерар Пике согласился на то, чтобы колумбийская певица Шакира перевезла их детей в Майами, однако выдвинул два условия, сообщает Marca.
По данным источника, испанский футболист потребовал, чтобы ему оплачивали пять билетов в год на самолёт в первый класс в Майами, чтобы он мог видеться с детьми. Также он хочет, чтобы колумбийка погасила его долг, который ориентировочно составляет $ 400 тыс.»
Больше чем семья 😁👍