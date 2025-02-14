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«Краснодар» согласился продать Сперцяна «Трабзонспору» за 10+ млн евро. Эдуард был готов перейти, но его отговорили в сборной Армении (Taka Gazete)

Сборная Армении помешала трансферу Эдуарда Сперцяна в «Трабзонспор».

По данным Taka Gazete, турецкий клуб сделал «Краснодару» предложение на сумму более 10 млн евро, включая бонусы и процент при последующей продаже. Краснодарский клуб дал согласие и разрешил футболисту встретиться с «Трабзонспором».

В ходе переговоров Сперцян получил предложение, которое почти вдвое увеличило бы его зарплату, и был открыт к переходу.

Однако в процесс вмешались Федерация футбола Армении и главный тренер национальной сборной Сурен Чахалян. Тренер, как утверждается, заявил, что игра за турецкий клуб вызовет негативную реакцию болельщиков сборной, после чего игрок отказался от трансфера.

Сперцян о том, что выбрал сборную Армении, а не России: «Ни разу не пожалел. Я не играл ни за одну сборную России, даже за юношескую»

Опубликовано: Полина Антохина
logoпремьер-лига Россия
возможные трансферы
logoЭдуард Сперцян
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деньги
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Политика
Федерация футбола Армении
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