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Сперцян о том, что выбрал сборную Армении, а не России: «Ни разу не пожалел. Я не играл ни за одну сборную России, даже за юношескую»

Эдуард Сперцян не жалеет, что выбрал сборную Армении, а не России.

– Часто задумываешься о том, что было бы сейчас, если выбрал бы сборную России, а не Армению?

– Это, кстати, к вопросу о комментариях про меня. Люди пишут, что я выбрал Армению – легкий путь. Но я выбрал Армению еще в марте 2021 года, когда еще ничего не было. Дело же было в другом.

Я не играл ни за одну сборную России, даже за юношескую. Помню, были товарищеские матчи у сборной, когда я в ФНЛ был лучшим бомбардиром вместе с Ваней Сергеевым. На эти матчи хотели вызвать всех, чтобы посмотреть ребят. И меня не было в списках. Зато были те, кто в ФНЛ на замены выходит. Я сидел и думал: как это возможно вообще? Что мне еще надо сделать, чтобы в состав попасть? Это был последний щелчок.

Я ни разу не пожалел о выборе Армении, а не России. И сейчас не жалею.

– С Захаряном обсуждали? Ты играешь в официальных матчах, он не играет.

– Обсуждали, но это его решение. У каждого свой путь. Кто-то и мне может предъявить, но это моя жизнь, мне так лучше. Арсену лучше со сборной России – тоже же хорошо, – сказал полузащитник «Краснодара». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
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