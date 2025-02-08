«Лидс» работает над подписанием Сперцяна, сообщил экс-вратарь клуба Робинсон: «Талантливый, креативный, умный игрок, его рассматривали многие клубы. Но это риск»
Об этом в эфире Football Insider’s Inside Track сообщил экс-вратарь «Лидса» Пол Робинсон, тесно связанный с клубом.
Главный тренер «Лидса» Даниэль Фарке, ранее работавший в «Краснодаре», стремится укрепить состав перед следующим сезоном.
«24-летний игрок сборной Армении, провел большую часть карьеры в России, в «Краснодаре». Он сыграл более 100 матчей за «Краснодар». Я посмотрел несколько нарезок. Это универсальный игрок, атакующий полузащитник, может играть слева, справа или на позиции «десятки».
Он талантливый футболист, его рассматривали многие клубы, и когда смотришь его игры, то видно, что он очень креативный, умный игрок в атаке. Но, на мой взгляд, его подписание – это риск.
Если «Лидс» выйдет в Премьер-лигу и Фарке останется тренером, будут ли они играть по той же системе? Будут ли они так же атаковать? Будет ли у него свобода действий на поле? Он мог бы вписаться в эту систему. Но сможет ли он адаптироваться к Премьер-лиге? Сможет ли он справиться с Чемпионшипом? Я не уверен, но вокруг этого игрока много разговоров, потому что за ним следят многие», – сказал Робинсон.
Контракт Сперцяна с «Краснодаром» рассчитан до 2026 года.
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