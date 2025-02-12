Сперцян о Европе: «Я хочу уехать, но не могу кинуть «Краснодар». От «Ланса» было самое конкретное предложение. По «ПСЖ» – агент был в Париже, у Сафонова спросили за меня»
– Перед интервью открыл новости про тебя о твоем возможном уходе в Европу. «Боруссия», «Ювентус», «Интер», «Лацио», «Ланс», «Жирона», «Фиорентина», «ПСЖ» – те команды, которым приписывали интерес к тебе за последний год.
– Как будто бы больше было (улыбается).
– Что из этого правда, о чем слышал лично ты?
– Что касается «ПСЖ», то мой агент был в Париже, у нее было какое-то общение по мне, и все. И, если не ошибаюсь, у Моти Сафонова спросили за меня и еще за нескольких игроков.
Но никакого предложения или созвонов не было. Ни с кем не общался. Какие ты там еще клубы называл?
– «Ланс».
– От них было самое конкретное предложение летом. Остальное – это уже вопросы к «Краснодару».
– «Ювентус», «Жирона».
– От «Ювентуса» был интерес, общение. «Жирона» летом выходила на «Краснодар» с предложением.
– Ты был готов ехать в любой из этих клубов? Или были такие, о которых бы несколько раз подумал?
– В любой. Я и в «Ланс» был готов ехать. Но, если честно, их предложение по деньгам было… Они давали за меня «Краснодару» меньше, чем давал «Аякс» за год до этого.
Как я могу при таком предложении пойти к клубу и просить меня отпустить, если за меня дают меньше, чем год назад, хотя за год, наверное, стал сильнее?
Я не могу требовать трансфер и говорить, что хочу уйти. Про личные условия даже не говорю. Сколько в Европе предложат зарплату – я на столько и соглашусь, мне без разницы.
– Кстати, на днях про интерес «Лидса» писали.
– Было, да, этой зимой. Несколько недель назад, не под конец окна.
– В Чемпионшип бы пошел?
– Почему нет? Они, скорее всего, выйдут в АПЛ – идут на первом месте. Но и «Краснодар» идет на первом месте.
Да, я хочу уехать, но не могу кинуть клуб. Чтобы меня отпустили зимой, предложение должно быть очень хорошим, а у клуба должно быть большое желание меня взять.
Этой зимой вот именно такого не было, – сказал полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян.
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