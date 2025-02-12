  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Сперцян о Европе: «Я хочу уехать, но не могу кинуть «Краснодар». От «Ланса» было самое конкретное предложение. По «ПСЖ» – агент был в Париже, у Сафонова спросили за меня»
64

Сперцян о Европе: «Я хочу уехать, но не могу кинуть «Краснодар». От «Ланса» было самое конкретное предложение. По «ПСЖ» – агент был в Париже, у Сафонова спросили за меня»

Эдуард Сперцян высказался относительно интереса европейских клубов.

– Перед интервью открыл новости про тебя о твоем возможном уходе в Европу. «Боруссия», «Ювентус», «Интер», «Лацио», «Ланс», «Жирона», «Фиорентина», «ПСЖ» – те команды, которым приписывали интерес к тебе за последний год.

– Как будто бы больше было (улыбается).

– Что из этого правда, о чем слышал лично ты?

– Что касается «ПСЖ», то мой агент был в Париже, у нее было какое-то общение по мне, и все. И, если не ошибаюсь, у Моти Сафонова спросили за меня и еще за нескольких игроков.

Но никакого предложения или созвонов не было. Ни с кем не общался. Какие ты там еще клубы называл?

– «Ланс».

– От них было самое конкретное предложение летом. Остальное – это уже вопросы к «Краснодару».

– «Ювентус», «Жирона».

– От «Ювентуса» был интерес, общение. «Жирона» летом выходила на «Краснодар» с предложением.

– Ты был готов ехать в любой из этих клубов? Или были такие, о которых бы несколько раз подумал?

– В любой. Я и в «Ланс» был готов ехать. Но, если честно, их предложение по деньгам было… Они давали за меня «Краснодару» меньше, чем давал «Аякс» за год до этого.

Как я могу при таком предложении пойти к клубу и просить меня отпустить, если за меня дают меньше, чем год назад, хотя за год, наверное, стал сильнее?

Я не могу требовать трансфер и говорить, что хочу уйти. Про личные условия даже не говорю. Сколько в Европе предложат зарплату – я на столько и соглашусь, мне без разницы.

– Кстати, на днях про интерес «Лидса» писали.

– Было, да, этой зимой. Несколько недель назад, не под конец окна.

– В Чемпионшип бы пошел?

– Почему нет? Они, скорее всего, выйдут в АПЛ – идут на первом месте. Но и «Краснодар» идет на первом месте.

Да, я хочу уехать, но не могу кинуть клуб. Чтобы меня отпустили зимой, предложение должно быть очень хорошим, а у клуба должно быть большое желание меня взять.

Этой зимой вот именно такого не было, – сказал полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
logoЭдуард Сперцян
logoЛанс
logoКраснодар
logoПСЖ
logoЮвентус
logoЛа Лига
logoлига 1 Франция
logoЖирона
logoсерия А Италия
logoчемпионшип
logoМатвей Сафонов
logoЛидс
logoпремьер-лига Россия
logoЧемпионат.com
возможные трансферы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Лига чемпионов. Стыковые матчи. «Милан» в гостях у «Фейеноорда», «Селтик» примет «Баварию», «Монако» сыграет с «Бенфикой», «Брюгге» – с «Аталантой»
166 минут назад
Семак о «Зените» в ЛЧ: «О топ-8 речь не идет, мы понимаем прекрасно уровень турнира. С какими-то командами Лиги Европы, Лиги конференций мы можем конкурировать»
106 минут назад
Ванья Дркушич: «Всегда буду считать, что «Зенит» – народная команда. Обыграв «Спартак», мы показали, что мы лучшая команда России»
1721 минуту назад
Откликайтесь на вакансию коммуникационного дизайнера в «Сирену» – вместе сделаем лучшее оформление материалов к нашим спецпроектам!
36 минут назадВакансия
Румменигге о календаре: «Перестаньте жаловаться! Деньги должны откуда-то поступать, а игроки и агенты требуют большего. В эту ловушку футболисты попали сами»
1839 минут назад
Койта назвал жеребенка ЦСКА: «Продолжаю инвестировать деньги – у меня четыре лошади. В Африке лошадь является символом короля»
2356 минут назад
Орлов о том, что «Спартак» активнее «Зенита» на рынке: «Ну и что? Гарсия не произвел впечатления. Кот в мешке. Его сложно сравнивать с Луисом Энрике»
47сегодня, 09:21
Мирзов о «Спартаке»: «Самый популярный и большой клуб, о нем никогда не перестанут говорить. Но когда о вещах, которые не должны выходить наружу, узнает вся страна, это мешает»
8сегодня, 09:15
Фанаты «Ман Сити» о баннере с Родри и «Золотым мячом»: «Он был адресован не кому-то на поле, а Пересу. Нужно было донести посыл вне зависимости от результата игры»
100сегодня, 09:03
Чемпионат Англии. «Эвертон» примет «Ливерпуль» в перенесенном матче 15-го тура
13сегодня, 09:00
Ко всем новостям
Последние новости
Смородская о желании Абаскаля вернуться в РПЛ: «Неудивительно, здесь его терпели дольше всего. Таких специалистов нужно держать как можно дальше от российского футбола»
311 минут назад
Лига чемпионов Азии. «Шанхай» Слуцкого играет с «Йокогама Ф. Маринос»
1436 минут назадLive
Анри о Мбаппе и Холанде: «Мы думали, что они заменят Месси и Роналду, это казалось несомненным. Но люди все еще сомневаются в них»
941 минуту назад
Игроки «Химок» недовольны ситуацией с невыплатой зарплат, легионеры не исключают ухода зимой. Артига и Мехия могут обратиться в ФИФА («Матч ТВ»)
6сегодня, 09:28
Медведев о звании народной команды: «Пускай оно останется за «Спартаком». Это горячо любимая многими команда, но есть объективные показатели: сколько зрителей ходит на футбол, сколько их у экранов»
26сегодня, 08:51
Игроки «Химок» могут бойкотировать товарищеский матч из-за невыплаты зарплат за ноябрь и декабрь. Садыгов обещал погасить задолженность в ближайшие дни (Metaratings)
6сегодня, 08:44
«Эвертон» – «Ливерпуль». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
3сегодня, 08:40
«Брюгге» – «Аталанта». Онлайн-трансляция начнется в 20:45
1сегодня, 08:35
«Монако» – «Бенфика». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 08:20
«Я говорил, что для «Зенита» будет плохо, если он победит крупно на сборах. Слава богу, остановились на трех голах». Орлов о матче со «Спартаком»
44сегодня, 08:18
Рекомендуем