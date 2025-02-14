«Зенит» прекрасно наказал «Спартак» за ошибки. Не ожидал, что петербуржцам будет так легко в 1-м тайме». Генич о финале Winline Зимнего Кубка РПЛ

Константин Генич высказался о победе «Зенита» в финале Winline Зимнего кубка РПЛ.

Клуб из Санкт-Петербурга разгромил «Спартак» со счетом 3:0 и впервые стал победителем турнира.

– Какие выводы можно сделать по игре «Спартака» и «Зенита»?

– Серьезные выводы по этой игре делать точно не стоит. Не ожидал, что «Зениту » будет так легко в первом тайме и не ожидал увидеть такой состав у «Спартака».

Ливая Гарсию сразу бросили под фланг Дугласа Сантоса . Такое сочетание игроков «Спартака» подталкивало к мысли, что Станковичу нужно разобраться, с кем продолжать работать, а с кем придется расстаться. На фоне такого «Зенита» «Спартак» выглядел не очень сыгранным.

Команда Семака была хороша в движении, мотивации, было видно, что матч для них не второстепенный. Они к нему серьезно отнеслись. Несмотря на утренний матч с «Пюником», «Зенит» прекрасно наказал «Спартак» за ошибки. Одна команда могла и хотела, вторая, может, и хотела, но не смогла.

«Спартак» выигрывал этот Кубок предыдущие два раза, и мы помним, чем это оборачивалось. Как говорят болельщики, может, и к лучшему, что такая победная традиция поломалась этой зимой.

– Нужен ли крайний защитник «Спартаку»?

– Понятно, что есть лимит на легионеров в заявке, который уже исчерпан. Надо думать, с кем расставаться.

Глядя на состав «Спартака», понятно, что если крайний защитник будет не русский, то клуб не впишется в лимит. Есть Умяров, Максименко и крайний защитник. Возможны разные варианты – с появлением Пруцева в центре или Литвинова в обороне.

Я думаю, что сейчас «Спартак» хочет усилить другие зоны, которые Станкович считает проблемными. Все упирается в лимит, – сказал комментатор «Матч ТВ».