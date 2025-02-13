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Александр Мостовой: «Спартак» все равно будет бороться за чемпионство весной, несмотря на поражение от «Зенита». В чемпионате это будет другая команда»

Александр Мостовой заявил, что «Спартак» будет бороться за чемпионство.

В финале Winline Зимнего кубка РПЛ красно-белые уступили «Зениту» со счетом 0:3.

«Думаю, каких-то глобальных выводов делать точно не стоит по итогам этого турнира. Здесь команды отрабатывали новые схемы, наигрывали сочетания, все в рабочем процессе.

Конечно, здорово, что у клубов есть такая возможность готовиться к чемпионату, играя эти матчи. Но тут очков не дают, проигравших, по сути, нет. Всерьез результат я бы точно не воспринимал.

Несмотря на поражение от «Зенита» в этом турнире, «Спартак» все равно будет бороться за чемпионство весной. В чемпионате это будет другая команда», – сказал Мостовой.

«Спартак» перед возобновлением чемпионата России на 2 очка отстает от «Краснодара» и «Зенита».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
logoСпартак
logoЗенит
logoWinline Зимний кубок РПЛ
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Мостовой
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