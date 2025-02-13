Александр Мостовой: «Спартак» все равно будет бороться за чемпионство весной, несмотря на поражение от «Зенита». В чемпионате это будет другая команда»
Александр Мостовой заявил, что «Спартак» будет бороться за чемпионство.
В финале Winline Зимнего кубка РПЛ красно-белые уступили «Зениту» со счетом 0:3.
«Думаю, каких-то глобальных выводов делать точно не стоит по итогам этого турнира. Здесь команды отрабатывали новые схемы, наигрывали сочетания, все в рабочем процессе.
Конечно, здорово, что у клубов есть такая возможность готовиться к чемпионату, играя эти матчи. Но тут очков не дают, проигравших, по сути, нет. Всерьез результат я бы точно не воспринимал.
Несмотря на поражение от «Зенита» в этом турнире, «Спартак» все равно будет бороться за чемпионство весной. В чемпионате это будет другая команда», – сказал Мостовой.
«Спартак» перед возобновлением чемпионата России на 2 очка отстает от «Краснодара» и «Зенита».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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