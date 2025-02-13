«Матч «Зенит» – «Спартак» испортил Левников. Все чуть не закончилось мордобоем». Чухлов о финале Winline Зимнего Кубка РПЛ
Арбитр обслуживал финал Winline Зимнего Кубка РПЛ.
«Судья Левников поплыл во втором тайме. Испортил матч. Испугался, задергался. Ну, счет 3:0, суди, что есть. Там свистнет, когда не надо. Там пропустит. Может, решил интриги добавить матчу.
У нас такое бывало на тренировках, когда Юрий Андреевич Морозов «Зенит» тренировал. Одна команда ведет в счете, и вот тренеры начинают пропускать нарушения в ее сторону, чтобы завести другую. И начинается — жесткая игра, месиво. Зато интрига!
Спартаковцы жестко играли с «Зенитом». Пару раз Глушенкова так встретили — причем свои же, россияне. А 35-го номера «Спартака» [Мартинса] Левников должен был еще раньше удалить. Ну что он творил! Все чуть не закончилось мордобоем», — сказал бывший форвард «Зенита».
Момент дня: Станкович и Семак смотрели «Спартак» – «Зенит» вместе на трибуне. Деян утянул после удаления
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