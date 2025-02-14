Пеп о проблемах «Сити»: «Мы всегда чувствовали себя комфортно с мячом, сейчас это не так. Приходится полагаться на физику, но в этом мы уступаем»
Пеп Гвардиола порассуждал о проблемах «Ман Сити».
«Тут не одна конкретная проблема – если бы было так, ее было бы легко решить. Мы всегда чувствовали себя очень комфортно с мячом, а сейчас это не так. В таких случаях приходится полагаться на физику, но в этом мы уступаем другим командам.
Каждый раз, когда мы добиваемся результата, настроение у всех становится лучше, но этот сезон складывается так, как складывается, и нам нужно стараться чаще выигрывать», – сказал главный тренер «Сити».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
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