  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Грилиша после поражения «Сити» от «Реала» в ЛЧ заметили с блондинкой на выходе из элитного заведения. Джек выкрикнул: «Она не со мной!»
18

Грилиша после поражения «Сити» от «Реала» в ЛЧ заметили с блондинкой на выходе из элитного заведения. Джек выкрикнул: «Она не со мной!»

Джека Грилиша заметили в элитном заведении в компании неизвестной блондинки.

«Манчестер Сити» дома проиграл «Реалу» (2:3) в первом стыковом матче за право выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов

На 29-й минуте хавбек хозяев Джек Грилиш сел на газон и дал понять, что не готов продолжать игру из-за повреждения. Вместо него на поле вышел Филип Фоден. 

Через день после матча Грилиша сфотографировали на выходе из элитного заведения Chiltern Firehouse в Лондоне, он был вместе с неизвестной блондинкой. Заметив камеры, Джек выкрикнул: «Она не со мной!»

После этого Грилиш развернулся и снова зашел внутрь, а затем, уже в одиночестве, покинул заведение после полуночи.

По сведениям источника, внутри заведения футболист проводил время в компании упомянутой девушки. В тот вечер среди гостей Chiltern Firehouse также были замечены известные личности, включая актера Марка Руффало, актрис Элли Бамбер и Морену Баккарин, а также экс-защитника «Ливерпуля» Джейми Каррагера.

Напомним, что в конце сентября в семье Грилиша и его девушки Саши Эттвуд родился первый ребенок – девочка Мила Роуз. 

Джек Грилиш впервые стал отцом🐣С образом тусовщика покончено?

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Daily Mail
logoЛига чемпионов УЕФА
logoРеал Мадрид
logoМанчестер Сити
светская хроника
logoЛа Лига
девушки и спорт
logoпремьер-лига Англия
logoДжек Грилиш
logoСборная Англии по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Полуфинал с «Сити» в 2022-м – лучший камбэк «Реала» в ЛЧ, финал с «Атлетико» – 2-й, 3:1 с «ПСЖ», 2:1 с «Баварией» и 5:2 – с «Ливерпулем» – в топ-10 (Goal)
50сегодня, 09:50
«Ливерпуль» – фаворит ЛЧ по версии Goal. «Реал» поднялся на 7-е место после первых стыковых матчей, «Ман Сити» опустился на 21-е
60вчера, 14:42
У Агуэро не зашла ставка на матч «Сити» – «Реал». Он проиграл $10 тысяч, поставив на 2 гола в первом тайме
34вчера, 13:38
Рекомендуем
Главные новости
«ЦСКА дал мне двухкомнатную квартиру, я ее продал и купил Nissan 200 ZX за 50 тысяч долларов. Думаю: на хрен мне квартира? Поживу на базе!» Орещук о самой безумной покупке
1018 минут назад
Мусиала и «Бавария» продлили контракт до 2030 года. Зарплата – 25-26 млн евро в год, отступные – 175 млн евро
1519 минут назадФото
«Реал» и Винисиус не ведут переговоры о продлении контракта (Хосеп Педрероль)
2831 минуту назад
Роналду выложил фото с Джорджиной в День святого Валентина: «Одна единственная. Всегда»
1238 минут назадФото
Лещук о Трампе: «Хочется, чтобы Россия чувствовала себя хорошо, чтобы были плюсы – сняли ограничения и санкции. Цены выросли с параллельным импортом – все стало дороже»
5044 минуты назад
Хван Ый Чжо осужден на год условно из-за секс-видео с девушками без их согласия. Форвард Южной Кореи 4 раза записывал половые акты
1645 минут назад
Товарищеские матчи. «Зенит» играет с «Уралом», «Рубин» против сборной КНДР
30сегодня, 11:30Live
«Реал» представит план по улучшению системы судейства с упором на признание ошибок и прозрачность работы ВАР
41сегодня, 11:15
«Барса» трансфер Неймара не рассматривает, форвард может перейти в «Интер Майами» Месси (Хосе Альварес)
32сегодня, 11:13
Роман Орещук: «Бывший муж Кудрявцевой говорит: «Одолжи 30 тысяч долларов. Лера решила сиськи делать». Выяснилось – мошенник. Но ее уже нет, этой груди! Слышал, что удалила импланты»
57сегодня, 11:01
Ко всем новостям
Последние новости
Вратарь «Бетиса» Вьейтес нарушил правило 6 секунд в матче с «Гентом» в ЛК. Арбитр назначил свободный удар, бельгийцы не забили, пропустили через минуту и проиграли 0:3
113 минут назад
Испания обошла Италию и поднялась на 2-е место в рейтинге УЕФА, дающее право на 5 команд в ЛЧ
831 минуту назад
«Мне нравится хороший футбол, а не дорогой». Кубо о возможном переходе в саудовскую лигу
4сегодня, 10:46
Эдди Хау: «Ман Сити» все еще ориентир для меня и очень хорошая команда. Они стабильно выступали столько сезонов, а это сложно из-за стандартов АПЛ»
1сегодня, 10:41
«Динамо» отдаст Гагнидзе в аренду «Крыльям» до конца сезона без опции выкупа («СЭ»)
10сегодня, 10:41
Гладилин про «Спартак» и Саласара: «Это не удар по «Зениту», журналисты создают шумиху. Единственный удар – это выиграть у них чемпионат!»
7сегодня, 10:22
Положение Консейсау в «Милане» под угрозой. У тренера непростые отношения с Ибрагимовичем, португалец чувтствует себя одиноким в клубе
4сегодня, 10:14
Омари Тетрадзе: «95% игроков сборной Грузии выступает в европейских лигах – столько россиян там не играет. Игра Хвичи на таком уровне – заслуга и российского футбола»
18сегодня, 09:45
Аббосбек Файзуллаев: «Моя мечта – играть в Европе. Когда-нибудь она осуществится, надеюсь»
14сегодня, 09:31
Чемпионат Италии. «Болонья» против «Торино», «Милан», «Наполи» и «Аталанта» сыграют в субботу, «Ювентус» примет «Интер» в воскресенье
1сегодня, 09:09
Рекомендуем