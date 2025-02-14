Грилиша после поражения «Сити» от «Реала» в ЛЧ заметили с блондинкой на выходе из элитного заведения. Джек выкрикнул: «Она не со мной!»

Джека Грилиша заметили в элитном заведении в компании неизвестной блондинки.

«Манчестер Сити » дома проиграл «Реалу » (2:3) в первом стыковом матче за право выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов .

На 29-й минуте хавбек хозяев Джек Грилиш сел на газон и дал понять, что не готов продолжать игру из-за повреждения. Вместо него на поле вышел Филип Фоден.

Через день после матча Грилиша сфотографировали на выходе из элитного заведения Chiltern Firehouse в Лондоне, он был вместе с неизвестной блондинкой. Заметив камеры, Джек выкрикнул: «Она не со мной!»

После этого Грилиш развернулся и снова зашел внутрь, а затем, уже в одиночестве, покинул заведение после полуночи.

По сведениям источника, внутри заведения футболист проводил время в компании упомянутой девушки. В тот вечер среди гостей Chiltern Firehouse также были замечены известные личности, включая актера Марка Руффало, актрис Элли Бамбер и Морену Баккарин, а также экс-защитника «Ливерпуля» Джейми Каррагера.

Напомним, что в конце сентября в семье Грилиша и его девушки Саши Эттвуд родился первый ребенок – девочка Мила Роуз.

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