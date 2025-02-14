Рой Кин плакал в машине после ухода из «МЮ»: «Позвонил жене, сказал: «Ставь чайник». Я не болею за «Юнайтед», если они проиграют – это не испортит мне уик-энд»

Рой Кин рассказал, как плакал в машине после ухода из «Манчестер Юнайтед».

Кин побеседовал с Гари Невиллом , Ианом Райтом и бывшей футболисткой «Манчестер Сити » Джилл Скотт на ютуб-канале The Overlap.

Скотт выразила свою любовь к родному «Сандерленду » и теплые чувства к «Сити», в ответ на это Кин заявил: «Я не болею за «Манчестер Юнайтед». Я не болею за «Ноттингем Форест ».

Гари Невилл удивился словам Кина : «Но когда ты смотришь матчи «Юнайтед», разве не испытываешь эмоций?»

Кин ответил: «Ты просто лучше понимаешь, как все устроено в клубе, какие ожидания, но я бы не сказал, что я фанат. Результаты команды не определяют мое настроение на выходные. Я не прихожу домой с криком: «Давай!» Я смотрю на все профессионально».

Невилл спросил: «Но если «Юнайтед» выигрывает, тебе же приятно?»

Кин заявил: «Да, но если они проиграют – это не испортит мне уик-энд. Я вырос в Ирландии, помните? Да, я играл за клуб и очень благодарен за это. Конечно, у меня к ним теплые чувства, но их результаты не влияют на мои выходные. То же самое касается «Ноттингема », «Селтика» и других клубов, где я играл.

Когда я покидал «Манчестер Юнайтед » в тот день, я плакал. Плакал в машине. [Я позвонил] жене, на обратном пути. Сказал ей: «Ставь чайник».

Иан Райт, впечатленный словами Кина, признался: «У меня сейчас слезы навернутся. Только представьте: Рой Кин плачет в машине. Это многое говорит о том, что для него значил этот клуб, но люди этого не понимают».

После этого Джилл Скотт добавила: «Вот почему он больше не поддерживает «Юнайтед». Потому что с ним обошлись как с дерьмом».