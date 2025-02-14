Аканджи пропустит 8-10 недель из-за травмы. Центральному защитнику «Сити» потребуется операция
Мануэль Аканджи пропустит 8-10 недель из-за травмы.
Об этом заявил главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола.
Центральный защитник «горожан» был заменен после первого тайма первого стыкового матча за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» (2:3).
Футболисту предстоит перенести операцию.
В нынешнем сезоне Мануэль Аканджи сыграл 20 матчей в АПЛ, проводя на поле в среднем 85 минут.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sports
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