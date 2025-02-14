Аканджи пропустит 8-10 недель из-за травмы. Центральному защитнику «Сити» потребуется операция

Мануэль Аканджи пропустит 8-10 недель из-за травмы.

Об этом заявил главный тренер «Манчестер Сити » Пеп Гвардиола .

Центральный защитник «горожан» был заменен после первого тайма первого стыкового матча за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» (2:3).

Футболисту предстоит перенести операцию.

В нынешнем сезоне Мануэль Аканджи сыграл 20 матчей в АПЛ , проводя на поле в среднем 85 минут.