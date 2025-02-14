Эдди Хау: «Ман Сити» все еще ориентир для меня и очень хорошая команда. Они стабильно выступали столько сезонов, а это сложно из-за стандартов АПЛ»

Эдди Хау дал комментарий перед матчем против «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» и «Ньюкасл» сыграют в матче 25-го тура АПЛ. Игра пройдет 15 февраля.

«Не думаю, что нужно смотреть на их результаты за недавний период. Надо посмотреть на то, что они сделали за более длительный период.

Думаю, что «Манчестер Сити» выступал стабильно в течение стольких сезонов, а это очень сложно сделать на этом уровне из-за стандартов АПЛ .

Против каждой команды сложно играть. Недавно мы поняли в домашних матчах, что если отпустишь хватку хотя бы на один процент, то тебя могут обыграть. Сложным получается каждый матч. Это здорово для АПЛ, потому что никогда не знаешь, что произойдет, когда идешь на любой стадион. Это создает интерес в АПЛ в этом сезоне.

«Манчестер Сити » – это по-прежнему очень хорошая команда. По статистике они все еще очень сильны на домашнем стадионе. Для меня они все еще являются ориентиром. Нам нужно показать лучшую игру, чтобы получить что-то в этом матче», – сказал главный тренер «Ньюкасла » Эдди Хау .