Полуфинал с «Сити» в 2022-м – лучший камбэк «Реала» в ЛЧ, финал с «Атлетико» – 2-й, 3:1 с «ПСЖ», 2:1 с «Баварией» и 5:2 – с «Ливерпулем» – в топ-10 (Goal)

Goal представил рейтинг камбэков «Реала» в Лиге чемпионов.

Первую строчку в списке из 10 матчей занял ответный полуфинал в сезоне-2021/22 против «Ман Сити» – Родриго забил на 90-й и 91-й минутах и перевел встречу в дополнительное время. На 95-й минуте отличился Карим Бензема, «Реал» победил со счетом 3:1 и вышел в финал.

Полный рейтинг выглядит так:

10. «Реал» – «Ювентус » в 2018-м (1:3);

9. «Реал» – «Бавария» в 2017-м (4:2);

8. «Ливерпуль » – «Реал» в 2023-м (2:5);

7. «Ман Сити» – «Реал» в 2025-м (2:3);

6. «Реал» – «Вольфсбург» в 2016-м (3:0);

5. «Реал» – «Бавария » в 2024-м (2:1);

4. «Реал» – «Челси » в 2022-м (2:3);

3. «Реал» – «ПСЖ» в 2022-м (3:1);

2. «Реал» – «Атлетико» в 2014-м (4:1);

1. «Реал» – «Ман Сити» в 2022-м (3:1).