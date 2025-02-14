Полуфинал с «Сити» в 2022-м – лучший камбэк «Реала» в ЛЧ, финал с «Атлетико» – 2-й, 3:1 с «ПСЖ», 2:1 с «Баварией» и 5:2 – с «Ливерпулем» – в топ-10 (Goal)
Goal представил рейтинг камбэков «Реала» в Лиге чемпионов.
Первую строчку в списке из 10 матчей занял ответный полуфинал в сезоне-2021/22 против «Ман Сити» – Родриго забил на 90-й и 91-й минутах и перевел встречу в дополнительное время. На 95-й минуте отличился Карим Бензема, «Реал» победил со счетом 3:1 и вышел в финал.
Полный рейтинг выглядит так:
10. «Реал» – «Ювентус» в 2018-м (1:3);
9. «Реал» – «Бавария» в 2017-м (4:2);
8. «Ливерпуль» – «Реал» в 2023-м (2:5);
7. «Ман Сити» – «Реал» в 2025-м (2:3);
6. «Реал» – «Вольфсбург» в 2016-м (3:0);
5. «Реал» – «Бавария» в 2024-м (2:1);
4. «Реал» – «Челси» в 2022-м (2:3);
3. «Реал» – «ПСЖ» в 2022-м (3:1);
2. «Реал» – «Атлетико» в 2014-м (4:1);
1. «Реал» – «Ман Сити» в 2022-м (3:1).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Goal
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