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«Ливерпуль» – фаворит ЛЧ по версии Goal. «Реал» поднялся на 7-е место после первых стыковых матчей, «Ман Сити» опустился на 21-е

Goal представил новый рейтинг фаворитов Лиги чемпионов.

Список фаворитов был обновлен после первых стыковых матчей за право сыграть в 1/8 финала турнира.

Фаворитом Лиги чемпионов по-прежнему считается «Ливерпуль».

В новом рейтинге команды расположились в списке следующим образом:

1. «Ливерпуль».

2. «Барселона».

3. «Атлетико».

4. «Интер».

5. «Байер».

6. «Бавария».

7. «Реал».

8. «ПСЖ».

9. «Арсенал».

10. «Астон Вилла».

11. «Боруссия» Дортмунд.

12. «Лилль».

13. «Аталанта».

14. «Бенфика».

15. «Ювентус».

16. «Фейеноорд».

17. «Брюгге».

18. «Милан».

19. «ПСВ».

20. «Монако».

21. «Манчестер Сити».

22. «Селтик».

23. «Спортинг».

24. «Брест».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Goal
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЮвентус
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logoПСЖ
logoПСВ
logoАтлетико
logoпремьер-лига Англия
logoСелтик
logoРеал Мадрид
logoБрюгге
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