У Агуэро не зашла ставка на матч «Сити» – «Реал». Он проиграл $10 тысяч, поставив на 2 гола в первом тайме

Серхио Агуэро проиграл 10 тысяч долларов, поставив на первый стыковой матч «Манчестер Сити » – «Реал » (2:3) в Лиге чемпионов.

Экс-форвард сборной Аргентины и «горожан» сделал ставку на то, что в первом тайме будет забито два мяча. Потенциальный выигрыш мог составить 36,5 тысячи долларов.

В итоге ставка не сыграла – до перерыва команды забили лишь один мяч. Это сделал нападающий «Сити» Эрлинг Холанд.

Напомним, перед игрой Агуэро запустил трансляцию в соцсетях, в которой обратился к болельщикам: «Мадрид» не сможет обыграть «Ман Сити». Если это случится, то я отрежу себе яйца».

Агуэро обещал отрезать себе яйца, если «Мадрид» победит «Сити». Комменты под его постами – чистое сумасшествие 😂

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