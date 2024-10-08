Джек Грилиш впервые стал отцом🐣С образом тусовщика покончено?

Джек Грилиш впервые стал отцом – его девушка Саша Эттвуд родила дочь 27 сентября.

Малышку назвали Мила Роуз. Счастливый отец поделился милым фото в социальной сети.

О будущем пополнении в семействе Джек и Саша объявили в июле.

Пара вместе более 10 лет, они начали встречаться, когда были подростками и вместе учились в школе.

Саша была с полузащитником на протяжении всей его профессиональной футбольной карьеры — поддерживала его в «Астон Вилле» до переезда за 100 миллионов фунтов из родного Бирмингема в Манчестер в 2021 году и боролась с любовью Джека к вечеринкам.