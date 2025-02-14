Аббосбек Файзуллаев: «Моя мечта – играть в Европе. Когда-нибудь она осуществится, надеюсь»

Аббосбек Файзуллаев мечтает перейти в топ-чемпионат Европы.

В текущем сезоне Мир РПЛ 21-летний полузащитник провел 16 матчей, отметился 2 голами и 3 результативными передачами.

– Ты как-то рассказывал, что просишь своих агентов ничего не говорить тебе об интересе других клубов по ходу сезона. Этой зимой у тебя по-прежнему нет никакой информации?

– Такой информации у меня нет. Я сосредоточен сейчас на сборах и на подготовке ко второй половине сезона.

Во второй части я должен помогать команде и приносить как можно больше пользы. Сейчас меня только это волнует.

– Хотел бы уехать когда-нибудь в западноевропейские чемпионаты?

– Я никогда не скрывал, что моя мечта – играть в Европе. Надеюсь, она когда-нибудь осуществится, – сказал хавбек ЦСКА и сборной Узбекистана.

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