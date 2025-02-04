Николич о поражении от «Зенита»: «Тяжелая игра – много фолов, движения. Не понравилось, что ЦСКА пропустил на последних секундах – нужно больше ответственности»
ЦСКА уступил в серии пенальти (1:4, основное время – 2:2). «Зенит» сравнял счет на 90-й минуте – забил Александр Соболев.
– Тяжелая игра. Может быть, скучная для зрителей, но много фолов, много движения. Серьезная игра. Это понравилось. Видно, что обе команды под нагрузками, свежести не хватает. Но это нормально – месяц до возобновления чемпионата. Было бы странно, если бы с легкостью бегали по полю сейчас.
Не понравилось, что пропустили гол на последних секундах, нужно больше ответственности. Аббос [Файзуллаев] потерял… Это не смешно, это детали, которые делают разницу.
У меня вопрос. У нас 4 очка, у «Зенита» – 2. Если «Зенит» и «Ростов» сыграют вничью [в основное время]… Главный показатель в случае равенства очков?
– Наверное, разница забитых и пропущенных мячей.
– Значит [в случае ничьей в матче «Зенита» и «Ростова»] мы выйдем в финал.
– Как готовитесь к следующему матчу турнира?
– У нас игра с китайской командой [7 февраля против «Циндао Вест Кост»]. Игроки, которые сегодня не попали в стартовый состав, получат много игрового времени. Потом посмотрим, что происходит, за какое место мы будем играть на Зимнем кубке, тогда будем определять состав, – сказал главный тренер ЦСКА.
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