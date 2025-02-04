Файзуллаев заявил, что ЦСКА борется за чемпионство: «Два года назад стали вторыми, хотя зимой были пятыми-шестыми. Мы можем это сделать»
Аббосбек Файзуллаев заявил, что ЦСКА продолжает борьбу за чемпионство.
После 18 туров московский клуб занимает 6-е место с 31 баллом. Отставание от лидирующего «Краснодара» – 8 очков.
«Если после сборов мы покажем хорошую игру – будем в тройке. За чемпионство продолжаем бороться.
Два года назад ЦСКА преподнес сюрприз и стал вторым, хотя зимой был пятым или шестым, если не ошибаюсь. Мы можем это сделать», – полузащитник ЦСКА.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
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