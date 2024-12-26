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  • Аббосбек Файзуллаев: «Шмотки – моя слабость. Могу что-то прикупить из брендового. Много кроссовок Travis и Louis Vuitton, самые дорогие – 1500 долларов»
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Аббосбек Файзуллаев: «Шмотки – моя слабость. Могу что-то прикупить из брендового. Много кроссовок Travis и Louis Vuitton, самые дорогие – 1500 долларов»

Аббосбек Файзуллаев расскаазал, что может купить себе брендовую одежду.

– Как ты проводишь свой выходной?

– Могу поехать в сауну с друзьями. Полюбил ее в Москве, потому что холодно. Но чаще хожу в зал и тащу туда брата, ха-ха.

– В ночном клубе хоть раз был?

– Нет. Из заведений часто хожу в чайхану.

– А по шмоткам можешь пойти? Урунов, например, прославился тем, что выложил фотку с кучей пакетов из ЦУМа.

– Шмотки и кроссовки – моя слабость. Могу что-то прикупить из брендового, но выкладывать это – не про меня.

– Кокорин покупал себе кроссовки за 15 тысяч долларов. Какая у тебя самая дорогая пара?

– Много кроссовок Travis и Louis Vuitton. Самые дорогие – 1500 долларов. Заказываю их у людей, которые везут из Турции и ОАЭ.

– Машина есть?

– В Москве – нет, а в Узбекистане у меня простая машина – Daewoo Gentra. Мне незачем покупать дорогой автомобиль. Зачем? Чтобы он просто стоял? Я же редко бываю в Узбекистане.

– Ты говорил, что тратишь в Москве 4000-5000 долларов в месяц. На что уходят?

– На квартиру, такси и еду. И достаточно отправляю родителям, – сказал полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sport24
logoАббосбек Файзуллаев
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoстиль
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