Файзуллаев о Хусанове: «Переход в «Ман Сити» — большое событие для Узбекистана. Теперь у «горожан» точно стало больше фанатов»
Аббосбек Файзуллаев рад переходу Абдукодира Хусанова в «Манчестер Сити».
«Мы с Хусановым общались перед его переходом в «Манчестер Сити». Этот трансфер стал большим событием для всего футбола в Узбекистане, для всего народа. Играть за «Ман Сити», одну из лучших команд мира — очень большое дело.
Мы все гордимся Абдукодиром, все смотрим с переживанием. Смотрел матч, когда он забил гол за «Сити». Весь Узбекистан за него переживает, и теперь у «Манчестер Сити» точно стало больше фанатов (улыбается)», — сказал полузащитник ЦСКА и сборной Узбекистана.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
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