Файзуллаев о Хусанове: «Переход в «Ман Сити» — большое событие для Узбекистана. Теперь у «горожан» точно стало больше фанатов»

Аббосбек Файзуллаев рад переходу Абдукодира Хусанова в «Манчестер Сити».

«Мы с Хусановым общались перед его переходом в «Манчестер Сити». Этот трансфер стал большим событием для всего футбола в Узбекистане, для всего народа. Играть за «Ман Сити », одну из лучших команд мира — очень большое дело.

Мы все гордимся Абдукодиром , все смотрим с переживанием. Смотрел матч, когда он забил гол за «Сити». Весь Узбекистан за него переживает, и теперь у «Манчестер Сити» точно стало больше фанатов (улыбается)», — сказал полузащитник ЦСКА и сборной Узбекистана.