«Реалу» дадут послушать запись переговоров арбитров в эпизоде с фолом Ромеро на Мбаппе, но не вышлют в клуб. Представителю «Мадрида» придется ехать в офис судей
«Реалу» предоставят записи переговоров судей – на условиях RFEF.
«Мадрид» уступил «Эспаньолу» со счетом 0:1 в 22-м туре Ла Лиги. Главный судья этой игры Алехандро Муньис Руис показал защитнику Карлосу Ромеро желтую карточку, когда тот в подкате сзади сбил форварда Килиана Мбаппе во время контратаки мадридцев. Впоследствии этот футболист забил решающий гол.
Сообщалось, что мадридцы требуют предоставить им запись переговоров между главным судьей и видеоассистентом во время эпизода с подкатом Ромеро. В случае отказа «Реал» был готов обратиться в суд.
По данным COPE, Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) предложила «Мадриду» доступ к аудизоаписям.
RFEF не отправит записи клубу – представителю «Реала» придется приехать в офис Технического комитета судей (CTA), чтобы прослушать их.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: COPE
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