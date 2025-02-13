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«Реалу» дадут послушать запись переговоров арбитров в эпизоде с фолом Ромеро на Мбаппе, но не вышлют в клуб. Представителю «Мадрида» придется ехать в офис судей

«Реалу» предоставят записи переговоров судей – на условиях RFEF.

«Мадрид» уступил «Эспаньолу» со счетом 0:1 в 22-м туре Ла Лиги. Главный судья этой игры Алехандро Муньис Руис показал защитнику Карлосу Ромеро желтую карточку, когда тот в подкате сзади сбил форварда Килиана Мбаппе во время контратаки мадридцев. Впоследствии этот футболист забил решающий гол.

Сообщалось, что мадридцы требуют предоставить им запись переговоров между главным судьей и видеоассистентом во время эпизода с подкатом Ромеро. В случае отказа «Реал» был готов обратиться в суд.

По данным COPE, Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) предложила «Мадриду» доступ к аудизоаписям.

RFEF не отправит записи клубу – представителю «Реала» придется приехать в офис Технического комитета судей (CTA), чтобы прослушать их.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: COPE
logoЭспаньол
logoРеал Мадрид
Федерация футбола Испании
logoКилиан Мбаппе
logoсудьи
logoКарлос Ромеро
Алехандро Муньис Руис
logoЛа Лига
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