Сарагоса о Винисиусе: «Он пример, я равняюсь на него. Я не похож на него, но моя игра во многом основана на том, что он делает»

Брайан Сарагоса заявил, что ему нравится играть против таких команд, как «Реал».

«Осасуна» примет мадридцев в субботу в рамках 24-го тура Ла Лиги .

«Все хотят играть против футболистов мирового уровня, это нравится всем. Мне нравится играть с ними, мы всегда смотрим на них, в конце концов они лучшие.

В «Реале » много отличных игроков, но прямо сейчас я бы сказал, что Винисиус – пример. Мне нравится, как он играет, я равняюсь на него. Я стараюсь брать от него что-то – я не похож на него, но моя игра во многом основана на том, что делает Винисиус .

Я также могу сказать о Мбаппе , это два больших игрока, хотя по профилю я больше похож на Винисиуса», – отметил полузащитник «Осасуны».

Сарагоса об игре с «Реалом»: «Это одна из лучших команд, но сейчас самое время ее одолеть. «Осасуна» хочет порадовать фанатов – если не сможем победить, то постараемся набрать очки