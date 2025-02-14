Мостовой о приглашении в Аргентину от Бракамонте: «Рассмотрим предложение. Там всегда было много красивых девушек»

Александр Мостовой отреагировал на приглашение в Аргентину.

Ранее тренер женской команды «Расинга » Эктор Бракамонте пригласил российского экс-футболиста: «У нас самая красивая команда в стране! Легенда, ждем тебя!»

«Бракамонте зовет в Аргентину? Рассмотрим предложение (смеется). Можно приехать. В Аргентине я был 40 лет назад.

Эктор спрашивает, как мой испанский? В совершенстве. У меня же дети в Испании живут.

Приятно, что позвали. Хорошо, что у них команда из красивых девчонок, как говорит Бракамонте. Знаю, что в Аргентине всегда было много красивых девушек, потому что со мной играло много аргентинцев. Мы всегда спорили о том, где девушки красивее: в России или в Аргентине. Так что выйдем на связь, пообщаемся», – сказал Мостовой .