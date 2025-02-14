Мостовой о приглашении в Аргентину от Бракамонте: «Рассмотрим предложение. Там всегда было много красивых девушек»
Александр Мостовой отреагировал на приглашение в Аргентину.
Ранее тренер женской команды «Расинга» Эктор Бракамонте пригласил российского экс-футболиста: «У нас самая красивая команда в стране! Легенда, ждем тебя!»
«Бракамонте зовет в Аргентину? Рассмотрим предложение (смеется). Можно приехать. В Аргентине я был 40 лет назад.
Эктор спрашивает, как мой испанский? В совершенстве. У меня же дети в Испании живут.
Приятно, что позвали. Хорошо, что у них команда из красивых девчонок, как говорит Бракамонте. Знаю, что в Аргентине всегда было много красивых девушек, потому что со мной играло много аргентинцев. Мы всегда спорили о том, где девушки красивее: в России или в Аргентине. Так что выйдем на связь, пообщаемся», – сказал Мостовой.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем