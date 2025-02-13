Тренирующий женский «Расинг» Бракамонте пригласил Мостового в Аргентину: «У нас самая красивая команда в стране! Легенда, ждем тебя!»

Эктор Бракамонте пригласил Александра Мостового в Аргентину.

«Я работаю тренером в женском «Расинге ». У нас самая красивая команда в Аргентине! Александр Мостовой , легенда, мы ждем тебя у нас! Заодно посмотрим футбол, погуляем.

Как твой испанский? Он здесь пригодится! Найдем Густаво Лопеса! Обнимаю, кумир!» – сказал бывший нападающий «Москвы» и «Терека».