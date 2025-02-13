Тренирующий женский «Расинг» Бракамонте пригласил Мостового в Аргентину: «У нас самая красивая команда в стране! Легенда, ждем тебя!»
Эктор Бракамонте пригласил Александра Мостового в Аргентину.
«Я работаю тренером в женском «Расинге». У нас самая красивая команда в Аргентине! Александр Мостовой, легенда, мы ждем тебя у нас! Заодно посмотрим футбол, погуляем.
Как твой испанский? Он здесь пригодится! Найдем Густаво Лопеса! Обнимаю, кумир!» – сказал бывший нападающий «Москвы» и «Терека».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Legalbet
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