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Тренирующий женский «Расинг» Бракамонте пригласил Мостового в Аргентину: «У нас самая красивая команда в стране! Легенда, ждем тебя!»

Эктор Бракамонте пригласил Александра Мостового в Аргентину.

«Я работаю тренером в женском «Расинге». У нас самая красивая команда в Аргентине! Александр Мостовой, легенда, мы ждем тебя у нас! Заодно посмотрим футбол, погуляем.

Как твой испанский? Он здесь пригодится! Найдем Густаво Лопеса! Обнимаю, кумир!» – сказал бывший нападающий «Москвы» и «Терека». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Legalbet
logoпремьер-лига Россия
logoвысшая лига Аргентина
logoАлександр Мостовой
logoЭктор Бракамонте
женский футбол
Густаво Лопес
logoРасинг Авельянеда
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