Канчельскис о стажировке Мостового в «Динамо» Брянск: «У него варианты поинтереснее есть: «Сельта», «Бенфика». Главное – желание. Я собирался ехать к Анчелотти в «Эвертон»

Андрей Канчельскис рассказал, пригласит ли Александра Мостового на стажировку.

– Мостового пригласите в Брянск на стажировку?

– Ну, прекращайте! Ему есть куда ехать: «Сельта », «Бенфика ». Мы так шутим иногда. У него варианты поинтереснее есть, чем «Динамо» Брянск .

– Его туда не зовут.

– Причем здесь зовут или не зовут? Если он этот вопрос поднимет, думаю, проблем не будет. Обязательно нужно кому-то звать на стажировку? Например, я собирался ехать к Анчелотти в «Эвертон». У нас была договоренность о стажировке, а потом коронавирус все порушил. В свое время ездил к Раньери в «Ювентус ». В «Эвертон», может, еще раз надо попробовать. Главное – наше желание, а другой вопрос – хочет клуб или нет.

– А в «Реал» не просились?

– В «Эвертоне» я играл, и меня там знают – проблем нет. А какое я отношение к «Реалу» имею? Никакого. Там из их бывших футболистов стоит очередь на стажировку. Здесь это не обсуждается. Надо реально смотреть на вещи, – сказал главный тренер брянского «Динамо».