Канчельскис о стажировке Мостового в «Динамо» Брянск: «У него варианты поинтереснее есть: «Сельта», «Бенфика». Главное – желание. Я собирался ехать к Анчелотти в «Эвертон»
– Мостового пригласите в Брянск на стажировку?
– Ну, прекращайте! Ему есть куда ехать: «Сельта», «Бенфика». Мы так шутим иногда. У него варианты поинтереснее есть, чем «Динамо» Брянск.
– Его туда не зовут.
– Причем здесь зовут или не зовут? Если он этот вопрос поднимет, думаю, проблем не будет. Обязательно нужно кому-то звать на стажировку? Например, я собирался ехать к Анчелотти в «Эвертон». У нас была договоренность о стажировке, а потом коронавирус все порушил. В свое время ездил к Раньери в «Ювентус». В «Эвертон», может, еще раз надо попробовать. Главное – наше желание, а другой вопрос – хочет клуб или нет.
– А в «Реал» не просились?
– В «Эвертоне» я играл, и меня там знают – проблем нет. А какое я отношение к «Реалу» имею? Никакого. Там из их бывших футболистов стоит очередь на стажировку. Здесь это не обсуждается. Надо реально смотреть на вещи, – сказал главный тренер брянского «Динамо».
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