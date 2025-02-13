  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Канчельскис о стажировке Мостового в «Динамо» Брянск: «У него варианты поинтереснее есть: «Сельта», «Бенфика». Главное – желание. Я собирался ехать к Анчелотти в «Эвертон»
5

Канчельскис о стажировке Мостового в «Динамо» Брянск: «У него варианты поинтереснее есть: «Сельта», «Бенфика». Главное – желание. Я собирался ехать к Анчелотти в «Эвертон»

Андрей Канчельскис рассказал, пригласит ли Александра Мостового на стажировку.

– Мостового пригласите в Брянск на стажировку?

– Ну, прекращайте! Ему есть куда ехать: «Сельта», «Бенфика». Мы так шутим иногда. У него варианты поинтереснее есть, чем «Динамо» Брянск

– Его туда не зовут.

– Причем здесь зовут или не зовут? Если он этот вопрос поднимет, думаю, проблем не будет. Обязательно нужно кому-то звать на стажировку? Например, я собирался ехать к Анчелотти в «Эвертон». У нас была договоренность о стажировке, а потом коронавирус все порушил. В свое время ездил к Раньери в «Ювентус». В «Эвертон», может, еще раз надо попробовать. Главное – наше желание, а другой вопрос – хочет клуб или нет.

– А в «Реал» не просились?

– В «Эвертоне» я играл, и меня там знают – проблем нет. А какое я отношение к «Реалу» имею? Никакого. Там из их бывших футболистов стоит очередь на стажировку. Здесь это не обсуждается. Надо реально смотреть на вещи, – сказал главный тренер брянского «Динамо».

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Legalbet
logoАндрей Канчельскис
logoАлександр Мостовой
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Брянск
logoвысшая лига Португалия
logoКлаудио Раньери
logoЮвентус
logoВторая лига Б
logoЭвертон
logoСельта
logoКарло Анчелотти
logoЛа Лига
logoпремьер-лига Англия
logoБенфика
logoРеал Мадрид
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Адвокат Эрмосо: «Нет доказательств того, что Дженнифер согласилась на поцелуй Рубиалеса. Ее лишили возможности представлять сборную на первом сборе после ЧМ»
13 минуты назад
Лига Европы. Стыковые матчи. «Сосьедад» Захаряна в гостях у «Мидтьюлланда», ПАОК Чалова и Оздоева принимает ФКСБ, «Рома» против «Порту»
35 минут назадLive
Варан о Роналду: «Он начал вкладываться в свое тело с начала карьеры, когда играл за «МЮ». Жертвовать, заботиться о себе, приходить на тренировку пораньше под силу каждому, но нужна воля»
418 минут назад
Выложивший фото пениса дрессировщик орла-талисмана «Лацио» подаст в суд на президента клуба за увольнение: «Я показал результат хирургической операции. Это была ошибка коммуникации»
2721 минуту назад
ЦСКА закрывает трансфер Лоррана за 8 млн евро сегодня. Хавбек «Фламенго» подпишет контракт на 5 лет
1740 минут назад
Трансфер левого вингера – приоритет «Барсы» летом. Деку видит в Диасе из «Ливерпуля» главного кандидата
2843 минуты назад
Фанаты «Селтика» об антиизраильском баннере: «Если футбольный мир объединится для изоляции Израиля, другие последуют примеру. УЕФА и ФИФА пора придерживаться ценностей прав человека»
4950 минут назад
Собираем сборную мира − с Месси и Роналду. А рядом Салах!
51 минуту назадСпецпроект
Агенты Винисиуса первыми вышли на саудовцев в 2023-м, а не наоборот. Представители вингера «Реала» были готовы обсуждать трансфер (Marca)
16сегодня, 16:42
«Челси» не накажет назвавшую полицейского «тупым белым» Керр, заявила тренер: «Она извинилась, этого достаточно. Каждая женщина может совершать ошибки. Хотим поддержать ее»
37сегодня, 16:36
Ко всем новостям
Последние новости
Перенесшему остановку сердца Бенталебу разрешили вернуться на поле. Хавбек «Лилля» может участвовать в завтрашней тренировке
через 2 минуты
Лига конференций. Стыковые матчи. «Бетис» в гостях у «Гента», «Хайденхайм» против «Копенгагена»
26 минут назадLive
Роша вряд ли перейдет в «Гремио». Трансферное окно в Бразилии закроется завтра («СЭ»)
9 минут назад
«Ну с белорусами ладно, а с папуасами-то зачем играть? Не надо себя унижать. Очень низко уже упали, хотим еще ниже». Пономарев о соперниках России
2215 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Ахли», «Аль-Хилаль» Малкома сыграет с «Аль-Риядом» в пятницу
221 минуту назадLive
Мостовой о соперниках России: «Играем с кем можем! Но нельзя же шуметь с пеной у рта и орать, что мы обыграли Бруней, Монголию, Сирию и Кению. Они не футбольные страны!»
427 минут назад
Кейта Бальде перешел в «Монцу». Контракт экс-форварда «Спартака» – до июня 2025-го
39 минут назад
«В Швейцарии есть интересные блюда, но в России все вкуснее. Футболисты в основном едят макароны, рыбу, мясо и рис». Воспитанник «Зенита» Симонян о питании
54 минуты назад
Сенников о «Локо»: «Чем Галактионов хуже Черчесова? Он уже стабильно 2 года работает, ниже 6-го места клуб точно не упадет. Какие изменения?»
4сегодня, 16:47
«Динамо» Махачкала подписало алжирского защитника Аззи
4сегодня, 16:34Фото
Рекомендуем