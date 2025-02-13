Дибалу заменили из-за травмы в матче с «Порту» через 20 минут после удара по колену. Это 13-е повреждение Пауло за 3 сезона в «Роме»

Пауло Дибала получил новую травму.

На 20-й минуте матча Лиги Европы «Порту » – «Рома » хавбек португальцев Алан Варела пнул игрока римлян по колену. Дибала упал, врачи оказывали ему помощь несколько минут.

Атакующий полузащитник «Ромы» попытался продолжить матч, но не смог доиграть тайм до конца и был заменен на 40-й минуте.

Фото: скриншоты трансляции ESPN

По данным Transfermarkt, это 13-я травма аргентинца за три сезона игры в «Роме», если не считать эпизодов мышечной усталости.

Статистику Дибалы можно изучить здесь .