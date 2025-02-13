Дибалу заменили из-за травмы в матче с «Порту» через 20 минут после удара по колену. Это 13-е повреждение Пауло за 3 сезона в «Роме»
Пауло Дибала получил новую травму.
На 20-й минуте матча Лиги Европы «Порту» – «Рома» хавбек португальцев Алан Варела пнул игрока римлян по колену. Дибала упал, врачи оказывали ему помощь несколько минут.
Атакующий полузащитник «Ромы» попытался продолжить матч, но не смог доиграть тайм до конца и был заменен на 40-й минуте.
Фото: скриншоты трансляции ESPN
По данным Transfermarkt, это 13-я травма аргентинца за три сезона игры в «Роме», если не считать эпизодов мышечной усталости.
Статистику Дибалы можно изучить здесь.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’’
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