Раньери о «Роме» вне зоны еврокубков: «Скажу президенту, чтобы больше тратил. Нас дисквалифицируют в ЛЧ и ЛЕ на 3-4 года, и все будут довольны»

Клаудио Раньери с иронией высказался о связи результатов «Ромы» с доходами.

После 24-го тура «Рома» занимает 9-е место в таблице Серии А, набрав 34 очка.

– Как высоко вы сможете подняться в чемпионате?

– Зависит от того, сколько матчей мы сможем выиграть. Второй круг более сложный, есть команды, которые хотят спастись или попасть в еврокубки. Будут очень сложные матчи, и мы должны быть сосредоточены.

– Возвращаясь к вашим словам о финансовом фэйр-плей, не рискуете ли вы попасть в порочный круг? Без Лиги чемпионов нет доходов, чтобы выступать лучше, в чем и состоят амбиции «Ромы»…

– Тогда я скажу президенту тратить больше денег, чтобы нас дисквалифицировали на 3-4 года, и мы не играли в Лиге чемпионов и Лиге Европы . Тогда все будут довольны, – сказал главный тренер «Ромы».