Раньери о «Роме» вне зоны еврокубков: «Скажу президенту, чтобы больше тратил. Нас дисквалифицируют в ЛЧ и ЛЕ на 3-4 года, и все будут довольны»
Клаудио Раньери с иронией высказался о связи результатов «Ромы» с доходами.
После 24-го тура «Рома» занимает 9-е место в таблице Серии А, набрав 34 очка.
– Как высоко вы сможете подняться в чемпионате?
– Зависит от того, сколько матчей мы сможем выиграть. Второй круг более сложный, есть команды, которые хотят спастись или попасть в еврокубки. Будут очень сложные матчи, и мы должны быть сосредоточены.
– Возвращаясь к вашим словам о финансовом фэйр-плей, не рискуете ли вы попасть в порочный круг? Без Лиги чемпионов нет доходов, чтобы выступать лучше, в чем и состоят амбиции «Ромы»…
– Тогда я скажу президенту тратить больше денег, чтобы нас дисквалифицировали на 3-4 года, и мы не играли в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Тогда все будут довольны, – сказал главный тренер «Ромы».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: La Roma
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