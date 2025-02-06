Тотти и Дель Пьеро снялись в промо-ролике нового «Капитана Америки» – они жонглируют и пасуют друг другу мяч с изображением щита супергероя. Франческо был капитаном «Ромы», Алессандро – «Юве»

Франческо Тотти и Алессандро Дель Пьеро поучаствовали в рекламе фильма Marvel.

Бывшие капитаны «Ромы» и «Ювентуса» снялись в итальянском промо-ролике фильма «Капитан Америка: Новый мир». Премьера фильма в Италии намечена на 12 февраля.

Действие ролика происходит в Риме. Тотти и Дель Пьеро жонглируют и пасуют друг другу мяч, рисунок на котором напоминает щит Капитана Америки, по дороге на «Стадио Олимпико». На стадионе экс-игроки сборной Италии встречают актера Энтони Маки, исполнившего главную роль в фильме.

«Ты понял, какого капитана они ждали?» – спросил Дель Пьеро у Тотти.

«Это Капитан Америка», – ответил экс-капитан «Ромы».

Фото: скриншот из промо-ролика Marvel