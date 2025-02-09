«Тотти и Салах набивали мяч, принимая душ после тренировки. Это дает понять, с какой страстью, любовью они относятся к тому, что делают». Экс-тренер «Ромы» Марра о звездах

Экс-тренер «Ромы» по физподготовке рассказал забавную историю о Мохамеде Салахе.

«Тотти и Салах – два игрока, с которыми я имел удовольствие работать. В конце одной из тренировок я обнаружил, что они набивают мяч, принимая душ. Мяч был в душевой, и они его набивали.

Это дает представление о том, с какой страстью, любовью они относятся к тому, что делают. Это делалось явно не для того, чтобы улучшить технику. Они делали это просто потому, что любят мяч», – сказал Эмануэле Марра в эфире Radio Serie A.