18-летнему китайскому футболисту диагностировали смерть мозга после удара коленом от соперника в товарищеском матче
Инцидент произошел во время товарищеского матча в Испании. Го Цзясюань, выступавший за молодежную команду «Бэйцзин Гоань», получил удар в голову коленом от соперника из «Алькобендаса».
После этого у Цзясюаня произошло субарахноидальное кровоизлияние в мозгу. Брат пострадавшего сообщил, что Го диагностировали смерть мозга – состояние, при котором происходит гибель мозга, но с помощью реанимационных мероприятий искусственно поддерживаются работа сердца, кровообращение и дыхательная деятельность.
«Врач в больнице сказал, что у моего брата слишком сильное кровотечение, что надежды на выживание мало. Больница собирается снять его с жизнеобеспечения», – заявил брат футболиста.
Сейчас Цзясюаня планируют перевезти из Испании в Китай. В Пекинской футбольной ассоциации (BFA) заявили, что сделают все возможное для покрытия медицинских расходов.
Ранее Го участвовал в сборах сборной Китая для игроков до 17 лет, а также в международном проекте «Баварии» FC Bayern World Squad, в рамках которого немецкий клуб развивает перспективных футболистов.
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