18-летнему китайскому футболисту диагностировали смерть мозга после удара коленом от соперника в товарищеском матче

У 18-летнего китайского футболиста диагностировали смерть мозга после удара.

Инцидент произошел во время товарищеского матча в Испании. Го Цзясюань, выступавший за молодежную команду «Бэйцзин Гоань », получил удар в голову коленом от соперника из «Алькобендаса».

После этого у Цзясюаня произошло субарахноидальное кровоизлияние в мозгу. Брат пострадавшего сообщил, что Го диагностировали смерть мозга – состояние, при котором происходит гибель мозга, но с помощью реанимационных мероприятий искусственно поддерживаются работа сердца, кровообращение и дыхательная деятельность.

«Врач в больнице сказал, что у моего брата слишком сильное кровотечение, что надежды на выживание мало. Больница собирается снять его с жизнеобеспечения», – заявил брат футболиста.

Сейчас Цзясюаня планируют перевезти из Испании в Китай. В Пекинской футбольной ассоциации (BFA) заявили, что сделают все возможное для покрытия медицинских расходов.

Ранее Го участвовал в сборах сборной Китая для игроков до 17 лет, а также в международном проекте «Баварии» FC Bayern World Squad, в рамках которого немецкий клуб развивает перспективных футболистов.