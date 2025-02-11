Наинголлан о пребывании в тюрьме после ареста по делу о наркотиках: «Очень странный опыт, который я никогда не хотел бы повторять. Неприятно видеть, как твое имя втаптывают в грязь»

Раджа Наингголан рассказал о пребывании в тюрьме по делу о контрабанде наркотиков.

В январе Наингголан, выступающий за «Локерен-Темсе» во 2-й лиге Бельгии , был задержан местной полицией в связи с расследованием о контрабанде кокаина из Южной Америки через порт Антверпена. Через несколько дней футболиста освободили из-под ареста.

«Тюрьма – это очень странный опыт, который я никогда не хотел бы повторять.

Неприятно видеть, как твое имя втаптывают в грязь, меня представили как наркоторговца... Я убежден в том, что за мной нет никакой вины», – сказал бывший игрок «Ромы», «Интера » и «Кальяри ».

Отметим, что ранее Наингголана уже связывали с контрабандой кокаина, когда один из деловых партнеров чемпиона Италии был осужден в 2016-м за контрабанду наркотиков на частных самолетах для террористической организации. Также футболиста регулярно замечали на вечеринках с людьми, которые были близки к наркоиндустрии.