13-летнего игрока называли «дерьмовой обезьяной» на матче в Италии. Расистские оскорбления слышались с трибун, где были родители других играющих подростков

13-летнего футболиста называли «дерьмовой обезьяной» с трибун на матче в Италии.

Инцидент произошел на северо-западе Италии во время матча, в котором принимали участие подростки до 14 лет. Одна из команд, за которую выступает подвергшийся оскорблениям ребенок, представляла коммуны Сен-Венсан и Шатильон из региона Валле-д’Аоста, а другая – коммуну Пондерано из Пьемонта. Встреча состоялась как раз в Пондерано, расположенном в провинции Бьелла в Пьемонте.

Игра закончилась со счетом 2:2. В первом тайме в адрес темнокожего мальчика были слышны расистские оскорбления. Отмечается, что среди болельщиков на трибунах находилось много родителей игроков, вышедших на поле.

Клуб, за который выступает мальчик, сообщил об инциденте в социальных сетях.

«Как клуб, мы искренне возмущены и разочарованы расистскими высказываниями, звучавшими с трибун в адрес нашего игрока. Услышать от взрослых и родителей слова «дерьмовая обезьяна» в адрес 13-летнего темнокожего мальчика – это действительно нечто невыразимое.

Мы решительно осуждаем все случившееся и требуем справедливого и сурового наказания. Мы не можем ожидать, что наши дети осудят расизм, если мы, взрослые, приносим эти непристойные примеры на футбольное поле! Мы просим федерацию вмешаться, чтобы осудить все это и защитить нашего мальчика», – говорится в заявлении клуба.

Вместе с тем клуб-соперник отрицает факт случившегося. Теперь решение по инциденту будет принимать спортивный судья.