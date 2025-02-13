Фанаты «Селтика» об антиизраильском баннере: «Если футбольный мир объединится для изоляции Израиля, другие последуют примеру. УЕФА и ФИФА пора придерживаться ценностей прав человека»
Во время игры Лиги чемпионов с «Баварией» (1:2) болельщики шотландского клуба развернули баннер с надписью «Покажите Израилю красную карточку».
Вскоре объединение фанатов «Селтика» Green Brigade выступило с заявлением о произошедшем.
«Этим преступлениям нет места в нашей прекрасной игре. У футбольных болельщиков есть уникальная и мощная платформа, и с таким влиянием приходит ответственность.
Мы призываем футбольных болельщиков по всему миру, которые ценят жизнь, человечность, достоинство, свободу, мир и справедливость, быть мужественными и использовать свою платформу, чтобы противостоять преступлениям Израиля и поддержать Палестину. Вы можете занять позицию, приняв решение показать Израилю красную карточку и вывесив флаг Палестины.
Футбол – невероятно мощный инструмент. Если футбольный мир объединится, чтобы изолировать Израиль, то другие арены неизбежно последуют этому примеру. Настало время и УЕФА, и ФИФА придерживаться ценностей, которые они проповедуют: равенство, уважение и права человека», – говорится в заявлении фанатов «Селтика», неоднократно выражавших поддержку Палестине.
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