УЕФА сообщил, что Израиль продолжит проводить домашние матчи на нейтральных полях
Израильские команды продолжат выступать на нейтральных полях.
Ранее сайт One сообщил, что Израильская футбольная ассоциация ведет неофициальные переговоры с УЕФА о возможности проведения домашних игр на своих стадионах в рамках квалификации ЧМ-2026.
«Решение УЕФА относительно всех домашних матчей израильских команд, которые в настоящее время проводятся на нейтральных площадках, по-прежнему остается в силе», – сообщили в пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ТАСС
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