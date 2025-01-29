УЕФА сообщил, что Израиль продолжит проводить домашние матчи на нейтральных полях

Израильские команды продолжат выступать на нейтральных полях.

Ранее сайт One сообщил , что Израильская футбольная ассоциация ведет неофициальные переговоры с УЕФА о возможности проведения домашних игр на своих стадионах в рамках квалификации ЧМ-2026 .

«Решение УЕФА относительно всех домашних матчей израильских команд, которые в настоящее время проводятся на нейтральных площадках, по-прежнему остается в силе», – сообщили в пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций.