«Буде-Глимт» направит 735 тысяч крон от матча с «Маккаби» в Красный Крест и на гуманитарную помощь для жителей Газы: «Не хотим оставаться равнодушными к страданиям»

«Буде Глимт» пожертвует средства на помощь пострадавшим в Газе.

23 января норвежский клуб в рамках Лиги Европы принимал «Маккаби» Тель-Авив. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

31 января «Буде-Глимт» заявил, что доходы от продажи билетов на этот матч пойдут в Красный крест и на гуманитарную помощь для жителей Газы.

«Мы уже говорили это раньше и повторяем снова: «Глимт » не может и не хочет оставаться равнодушным к страданиям и нарушениям международного права, происходящим в разных частях мира.

В то же время мы – футбольный клуб, а не политическая организация, хотя на этот раз провести четкую границу между спортом и политикой было практически невозможно. Поэтому для нас было важно провести этот матч так, чтобы соблюсти право каждого на самовыражение, обеспечив при этом безопасность игроков, болельщиков и всего города.

Через нашу инициативу Action Now «Буде-Глимт» взял на себя обязательство поддерживать действия, которыми можно гордиться – далеко за пределами футбольного поля. Теперь мы хотим подтвердить это поступком.

Все доходы от продажи билетов на домашний матч против «Маккаби Тель-Авив » мы пожертвуем Красному Кресту и направим на гуманитарную помощь в Газе. Это 735 000 норвежских крон (62 540 евро – Спортс’‘), которые мы передаем от всех нас. Спасибо за игру!» – говорится в заявлении клуба.