Ловчев о соперниках сборной России: «Можно было договариваться с Бразилией и Аргентиной, платить им приличные деньги, они бы приехали»
Евгений Ловчев высказался о соперниках сборной России.
В марте команда Валерия Карпина сыграет с командой Замбии, 6 июня проведет домашний матч против Нигерии, а 10 июня сыграет на выезде со сборной Беларуси.
– Как оцените уровень соперников сборной?
– Такие же, как и были. Соперники довольно слабые для нас. Но играть надо, без сомнений. Нужно выступать, светиться, чтобы этот негатив как‑то сходил на нет.
Можно было договариваться с Бразилией и Аргентиной, платить им приличные деньги, они бы приехали», – сказал сказал бывший игрок «Спартака».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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