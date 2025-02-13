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Ловчев о соперниках сборной России: «Можно было договариваться с Бразилией и Аргентиной, платить им приличные деньги, они бы приехали»

Евгений Ловчев высказался о соперниках сборной России.

В марте команда Валерия Карпина сыграет с командой Замбии, 6 июня проведет домашний матч против Нигерии, а 10 июня сыграет на выезде со сборной Беларуси.

Как оцените уровень соперников сборной?

– Такие же, как и были. Соперники довольно слабые для нас. Но играть надо, без сомнений. Нужно выступать, светиться, чтобы этот негатив как‑то сходил на нет.

Можно было договариваться с Бразилией и Аргентиной, платить им приличные деньги, они бы приехали», – сказал сказал бывший игрок «Спартака».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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