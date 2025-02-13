Трансфер Саласара в «Зенит» еще возможен. Хавбек сам уехал в Португалию, чтобы лично договориться с «Брагой» о переходе (Legalbet)

Родриго Саласар все еще надеется на трансфер в «Зенит».

Сообщалось , что полузащитник в среду вернулся в расположение «Браги» после срыва трансфера в «Зенит».

По данным Legalbet, Саласар вернулся в Португалию по своей инициативе, чтобы попытаться лично договориться о переходе в петербургский клуб с руководством «Браги».

Утверждалось, что сделка с «Зенитом » отменена из-за опасений со стороны португальского клуба. Председатель правления сине-бело-голубых Александр Медведев опроверг эту информацию. Позже он сказал : «Перестаньте питаться птичьим пометом».