Медведев о Саласаре: «История еще не завершена. Берите правду из первоисточников, а не опирайтесь на слухи»
Александр Медведев настаивает, что переход Родриго Саласара еще возможен.
Ранее сообщалось, что сделка отменена из-за опасений со стороны «Браги».
«Берите правду из первоисточников, а не опирайтесь на слухи.
Мы всегда информируем, чем заканчиваются переговоры, но после их окончания. История с Саласаром еще не завершена», – сказал председатель правления «Зенита».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
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