Медведев о Саласаре: «История еще не завершена. Берите правду из первоисточников, а не опирайтесь на слухи»

Александр Медведев настаивает, что переход Родриго Саласара еще возможен.

Ранее сообщалось, что сделка отменена из-за опасений со стороны «Браги».

«Берите правду из первоисточников, а не опирайтесь на слухи.

Мы всегда информируем, чем заканчиваются переговоры, но после их окончания. История с Саласаром еще не завершена», – сказал председатель правления «Зенита ».