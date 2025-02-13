Саласар после срыва трансфера в «Зенит» вернулся в расположение «Браги» (O Jogo)
Родриго Саласар вернулся в расположение «Браги».
Ранее сообщалось, что сделка с «Зенитом» отменена из-за опасений со стороны португальского клуба. Председатель правления сине-бело-голубых Александр Медведев опроверг эту информацию.
По информации O Jogo, в среду Саласар вернулся в расположение «Браги» из Абу-Даби после окончательного срыва трансфера в «Зенит».
Руководство португальского клуба не было уверено в обмене документами и мониторинге процесса в связи с санкциями Евросоюза.
Сообщается, что Саласар по-прежнему травмирован и должен будет пройти восстановление, прежде чем снова сыграть за «Брагу».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: O Jogo
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