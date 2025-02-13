Саласар после срыва трансфера в «Зенит» вернулся в расположение «Браги» (O Jogo)

Родриго Саласар вернулся в расположение «Браги».

Ранее сообщалось , что сделка с «Зенитом» отменена из-за опасений со стороны португальского клуба. Председатель правления сине-бело-голубых Александр Медведев опроверг эту информацию.

По информации O Jogo, в среду Саласар вернулся в расположение «Браги» из Абу-Даби после окончательного срыва трансфера в «Зенит».

Руководство португальского клуба не было уверено в обмене документами и мониторинге процесса в связи с санкциями Евросоюза.

Сообщается, что Саласар по-прежнему травмирован и должен будет пройти восстановление, прежде чем снова сыграть за «Брагу».