«У «Зенита» задача – выиграть РПЛ, за счет воспитанников сложно это сделать. Почему курс на бразильцев должен смущать? Это большие мастера». Артем Симонян о петербуржцах
– Сейчас многие критикуют «Зенит» за то, что они практически не доверяют молодым игрокам. Согласны?
– «Зенит» имеет возможности, которых у других по тем или иным причинам в России нет. И без разницы, играем мы в еврокубках или нет, у команды одна задача – выиграть РПЛ. Сложно, наверное, это сделать за счет собственных воспитанников.
Хотя, как мы видим, «Локомотив» сейчас показывает, что конкурировать, по крайней мере, возможно. Но у «Зенита» есть свое видение, они имеют на это право. Шесть подряд чемпионств говорят сами за себя.
– Как думаете, если бы играли воспитанники клуба, не было бы этих шести титулов?
– Не знаю, тяжело сейчас говорить об этом.
– Курс «Зенита» на бразильцев не сильно смущает?
– Меня – нет, а почему должен смущать? До приезда в «Зенит» я вообще не знал, кто такой Вендел, Клаудиньо, но когда ты играешь против них на поле, то понимаешь, что это большие мастера. За счет них уровень футбола и не падает, а может, где-то и лучше становится», – сказал воспитанник «Зенита» Симонян.
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