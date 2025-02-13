«У «Зенита» задача – выиграть РПЛ, за счет воспитанников сложно это сделать. Почему курс на бразильцев должен смущать? Это большие мастера». Артем Симонян о петербуржцах

Артем Симонян оценил политику «Зенита» в отношении воспитанников и бразильцев.

– Сейчас многие критикуют «Зенит» за то, что они практически не доверяют молодым игрокам. Согласны?

– «Зенит» имеет возможности, которых у других по тем или иным причинам в России нет. И без разницы, играем мы в еврокубках или нет, у команды одна задача – выиграть РПЛ . Сложно, наверное, это сделать за счет собственных воспитанников.

Хотя, как мы видим, «Локомотив» сейчас показывает, что конкурировать, по крайней мере, возможно. Но у «Зенита » есть свое видение, они имеют на это право. Шесть подряд чемпионств говорят сами за себя.

– Как думаете, если бы играли воспитанники клуба, не было бы этих шести титулов?

– Не знаю, тяжело сейчас говорить об этом.

– Курс «Зенита» на бразильцев не сильно смущает?

– Меня – нет, а почему должен смущать? До приезда в «Зенит» я вообще не знал, кто такой Вендел , Клаудиньо , но когда ты играешь против них на поле, то понимаешь, что это большие мастера. За счет них уровень футбола и не падает, а может, где-то и лучше становится», – сказал воспитанник «Зенита» Симонян .