Александр Мостовой: «Мои прогнозы сбываются на 95%. Всегда говорю в начале сезона, кто будет бороться за чемпионство»

Александр Мостовой высказался о чемпионской гонке РПЛ перед стартом весенней части сезона.

«Я могу сказать, что я всегда говорю в начале сезона, какие команды будут участвовать в борьбе за чемпионство. Все, кто следит за прогнозами Александра Мостового, видят, что они сбываются на 95 процентов.

Я говорил, что «Краснодар », «Спартак», «Зенит», «Динамо» будут находиться наверху, ЦСКА и «Локомотив» будут чуть дальше. Эти команды там и находятся. Мы будем видеть интригу до конца чемпионата.

«Спартак» готов нормально к весенней части чемпионата. По первому тайму игры с «Зенитом » не стоит делать выводов. Там вышло человек семь, которые получают игровую практику. Они не являются основными», – сказал бывший футболист «Спартака» Мостовой.

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