Александр Мостовой: «Мои прогнозы сбываются на 95%. Всегда говорю в начале сезона, кто будет бороться за чемпионство»
Александр Мостовой высказался о чемпионской гонке РПЛ перед стартом весенней части сезона.
«Я могу сказать, что я всегда говорю в начале сезона, какие команды будут участвовать в борьбе за чемпионство. Все, кто следит за прогнозами Александра Мостового, видят, что они сбываются на 95 процентов.
Я говорил, что «Краснодар», «Спартак», «Зенит», «Динамо» будут находиться наверху, ЦСКА и «Локомотив» будут чуть дальше. Эти команды там и находятся. Мы будем видеть интригу до конца чемпионата.
«Спартак» готов нормально к весенней части чемпионата. По первому тайму игры с «Зенитом» не стоит делать выводов. Там вышло человек семь, которые получают игровую практику. Они не являются основными», – сказал бывший футболист «Спартака» Мостовой.
Цифры букмекеров-2024: 35,3 млрд отчислений, выручка – 1,73 трлн, Pari обошел «Лигу Ставок»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий