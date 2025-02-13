«Цюрих после Москвы или Петербурга вообще не то. Очень красиво там, но скучновато, в России все быстрее». Воспитанник «Зенита» Симонян о жизни в Швейцарии
Артем Симонян сравнил Москву и Санкт-Петербург с Цюрихом.
– Кажется, что о Швейцарии вообще ничего не слышно в новостях. Как там в плане быта?
– Там суперкомфортно жить, все очень спокойно, никто никуда не спешит. Уровень жизни топ. Но лично мне было скучновато там.
Все равно у меня там остались хорошие воспоминания, много друзей живет. Полтора года назад сходил на матч «Цюриха» в Лиге Европы против ПСВ.
– Вас узнали там?
– Я же там немного времени провел, но кто-то из болельщиков узнал, подошли.
– В общем, Цюрих – не Москва? Мало движа.
– Да, сто процентов. После Москвы или Санкт-Петербурга вообще не то. Очень красиво там, но в России как будто все быстрее, – сказал полузащитник «СКА-Хабаровска» Симонян, ранее выступавший за «Цюрих».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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