«Цюрих после Москвы или Петербурга вообще не то. Очень красиво там, но скучновато, в России все быстрее». Воспитанник «Зенита» Симонян о жизни в Швейцарии

Артем Симонян сравнил Москву и Санкт-Петербург с Цюрихом.

– Кажется, что о Швейцарии вообще ничего не слышно в новостях. Как там в плане быта?

– Там суперкомфортно жить, все очень спокойно, никто никуда не спешит. Уровень жизни топ. Но лично мне было скучновато там.

Все равно у меня там остались хорошие воспоминания, много друзей живет. Полтора года назад сходил на матч «Цюриха» в Лиге Европы против ПСВ.

– Вас узнали там?

– Я же там немного времени провел, но кто-то из болельщиков узнал, подошли.

– В общем, Цюрих – не Москва? Мало движа.

– Да, сто процентов. После Москвы или Санкт-Петербурга вообще не то. Очень красиво там, но в России как будто все быстрее, – сказал полузащитник «СКА-Хабаровска» Симонян, ранее выступавший за «Цюрих».