«Мне не нравится ВАР. Как бутса или рука могут стать причиной офсайда? Преимущество есть, когда все тело форварда впереди защитника». Чемпион мира-1958 Альтафини о судействе
Жозе Альтафини высказался о системе ВАР в футболе.
Система видеопомощи судьям была официально включена в правила игры в футбол в 2018 году.
«Мне не нравится, как работает ВАР. Как бутса или рука могут стать причиной офсайда?
У нападающего есть преимущество только когда все его тело находится за последним защитником», – сказал бывший форвард «Милана», «Ювентуса», «Наполи» и чемпион мира 1958 года в составе Бразилии Жозе Альтафини в интервью La Stampa.
Фабио Капелло: «За ВАР должны отвечать бывшие игроки. Но судьи не хотят это слышать»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Tutto Mercato
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