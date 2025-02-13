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  • «Мне не нравится ВАР. Как бутса или рука могут стать причиной офсайда? Преимущество есть, когда все тело форварда впереди защитника». Чемпион мира-1958 Альтафини о судействе
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«Мне не нравится ВАР. Как бутса или рука могут стать причиной офсайда? Преимущество есть, когда все тело форварда впереди защитника». Чемпион мира-1958 Альтафини о судействе

Жозе Альтафини высказался о системе ВАР в футболе.

Система видеопомощи судьям была официально включена в правила игры в футбол в 2018 году.

«Мне не нравится, как работает ВАР. Как бутса или рука могут стать причиной офсайда?

У нападающего есть преимущество только когда все его тело находится за последним защитником», – сказал бывший форвард «Милана», «Ювентуса», «Наполи» и чемпион мира 1958 года в составе Бразилии Жозе Альтафини в интервью La Stampa.

Фабио Капелло: «За ВАР должны отвечать бывшие игроки. Но судьи не хотят это слышать»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Tutto Mercato
logoсерия А Италия
видеоповторы
Жозе Альтафини
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