«Мне не нравится ВАР. Как бутса или рука могут стать причиной офсайда? Преимущество есть, когда все тело форварда впереди защитника». Чемпион мира-1958 Альтафини о судействе

Жозе Альтафини высказался о системе ВАР в футболе.

Система видеопомощи судьям была официально включена в правила игры в футбол в 2018 году.

«Мне не нравится, как работает ВАР. Как бутса или рука могут стать причиной офсайда?

У нападающего есть преимущество только когда все его тело находится за последним защитником», – сказал бывший форвард «Милана », «Ювентуса», «Наполи » и чемпион мира 1958 года в составе Бразилии Жозе Альтафини в интервью La Stampa.

Фабио Капелло: «За ВАР должны отвечать бывшие игроки. Но судьи не хотят это слышать»