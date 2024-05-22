Роналдо – лучший бразилец, игравший в Европе, по версии FourFourTwo. Роналдиньо – 2-й, Неймар – 9-й, Винисиус – 11-й

Роналдо занял первое место в новом рейтинге FourFourTwo.

Выступавший за « », «Интер» и другие клубы нападающий признан лучшим бразильским футболистом, поигравшим в Европе.

В первую половину списка, включающего 32 игроков, вошли:

1. Роналдо

2. Роналдиньо

3. Ривалдо

4. Кака

5.

6. Марсело

7.

8. Кафу

9. Неймар

10. Ромарио

11.

12. Бебето

13. Карека

14. Каземиро

15. Жозе Альтафини

16. .