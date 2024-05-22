Роналдо – лучший бразилец, игравший в Европе, по версии FourFourTwo. Роналдиньо – 2-й, Неймар – 9-й, Винисиус – 11-й

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Роналдо занял первое место в новом рейтинге FourFourTwo.

Выступавший за «Реал», «Интер» и другие клубы нападающий признан лучшим бразильским футболистом, поигравшим в Европе.

В первую половину списка, включающего 32 игроков, вошли:

1. Роналдо

2. Роналдиньо

3. Ривалдо

4. Кака

5. Дани Алвес

6. Марсело

7. Роберто Карлос

8. Кафу

9. Неймар

10. Ромарио

11. Винисиус Жуниор

12. Бебето

13. Карека

14. Каземиро

15. Жозе Альтафини

16. Тиаго Силва.

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52 комментария
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Все любят Роналдо. Насколько всё же он влюбил своей игрой миллионы людей. Человек не взял ни одной ЛЧ, но это олицетворение и эталон форварда в плане красоты футбола. Мне ближе полузащита скорее и, лично я, Роналдиньо буду ставить всегда выше Роналдо, но никогда не смогу поспорить с теми, кто считает ровно наоборот. Величайший форвард.
+18
0
+18
Ответ Amalfitano
Ромарио только на 10-м месте?)) А то вчера школьники уверяли меня, что он легенда и входит в тройку лучших.)) Мол, они нарезки видели.)) Я бы Ромарио и на 10-е место не поставил. Отыграл 1.5 года в Барсе и на этом закончился его путь в европейском топ клубе. Но ведь как бил себя пяткой в грудь.))
Он в ПСВ 100 голов забил в 100 матчах
+13
-1
+12
Ответ Фран
И да, где легенда Лусио и что здесь делает Тьяго Силва? :)
Там Милитао и Фелипе Луиса поставили выше Лусио в рейтинге:)🤣🤣🤣
+3
0
+3
Ronaldo и среди Роналд лучший
+5
-2
+3
А где Кариока?!
+3
0
+3
Жунинье
+4
-1
+3
первый нормальный рейтинг от 442
+2
0
+2
Винисиус выше Каземиро? Это просто идиотизм
+2
0
+2
Ответ Ллб
Лучший бразильский защитник игравший в Европе -- РИО Фердинанд
А лучший чилийский вратарь Сантьяго Канисарес?
+2
0
+2
Раи,Жардел,Элбер,Зе Роберто
+1
0
+1
Ответ rigobersong
Говорят, после этого гола Жуниньо подошел к Карлосу и спросил: "Что с лицом?" https://youtu.be/xA8xgjQNGYE?si=jU2W-vPOmHIkdUF9
Это мастер штрафных был
+1
0
+1
И да, где легенда Лусио и что здесь делает Тьяго Силва? :)
+1
0
+1
Ответ Фран
Все любят Роналдо. Насколько всё же он влюбил своей игрой миллионы людей. Человек не взял ни одной ЛЧ, но это олицетворение и эталон форварда в плане красоты футбола. Мне ближе полузащита скорее и, лично я, Роналдиньо буду ставить всегда выше Роналдо, но никогда не смогу поспорить с теми, кто считает ровно наоборот. Величайший форвард.
Ну сравнивать тяжко, позиции слишкос разные и задачи. В плане обращения с мячиком есть Роналдиньо и потом все остальные. Что касаеися Феномена то по мне, как цф есть Он+МВБ и потом все остальные, в планце цф
+1
0
+1
Я облегчился вязким паштетом.
+1
0
+1
Роналдо в ЛЧ–сплошная боль кроме той игры в Манчестере
+2
-1
+1
Ответ Splin
Ну сравнивать тяжко, позиции слишкос разные и задачи. В плане обращения с мячиком есть Роналдиньо и потом все остальные. Что касаеися Феномена то по мне, как цф есть Он+МВБ и потом все остальные, в планце цф
Да, сравнивать невозможно по игре и позиции, тем более. Но рейтинги они всегда такие, где всё в кучу.
0
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Ответ rigobersong
Говорят, после этого гола Жуниньо подошел к Карлосу и спросил: "Что с лицом?" https://youtu.be/xA8xgjQNGYE?si=jU2W-vPOmHIkdUF9
Эхх... сейчас с таких дистанции никто не бьёт (((
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Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
А где Кариока?!
В другом рейтинге -- рейтинге Бубнова
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Ответ Ллб
Лучший бразильский защитник игравший в Европе -- РИО Фердинанд
Лучший бразильский актёр это Сергей Безруков
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Ответ (_Баловень:)_)
Эхх... сейчас с таких дистанции никто не бьёт (((
А вот после этого гола Карлос смотрел на лицо Гвардиолы))
https://youtu.be/SH1KM847gMo

Риго трусливый юзерок забанил ответы))
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Ответ rigobersong
Там Милитао и Фелипе Луиса поставили выше Лусио в рейтинге:)🤣🤣🤣
Милитао вообще шикарен, организовать покер за 15 минут не каждый сможет, поэтому заслуженно выше Лусио, конечно)
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Ответ azt3c14
Раи,Жардел,Элбер,Зе Роберто
Ну кстати Зе Роберто точно должен быть в этом списке
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Ответ AminO2
А лучший чилийский вратарь Сантьяго Канисарес?
Абсолютно в тютельку )
Так же как и лучший фракиец в истории Рима -- Спартак Гогниев
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Ответ Митрандир цвета хаки
Неймар железно топ3. Хоть его и не любят болелы многих команд, но по количеству и качеству магических моментов он превосходит почти всех бразилов.
Мало бразильцев значит знаешь если Неймар по этим параметрам топ 3
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Ответ denis_denis
тогда и не было такого что игроки ехали исключительно в именитые клубы. бразилия взяла чм в 94 и посмотрите где играли её игроки, это потом уже начались галактикос и т.п.
Да я хорошо помню тот ЧМ и где играли игроки Бразилии. Только вот из той сборной только Бебето попал в этот рейтинг, хотя там было достаточно много сильных игроков из Серии А например.
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Ответ Amalfitano
Ромарио только на 10-м месте?)) А то вчера школьники уверяли меня, что он легенда и входит в тройку лучших.)) Мол, они нарезки видели.)) Я бы Ромарио и на 10-е место не поставил. Отыграл 1.5 года в Барсе и на этом закончился его путь в европейском топ клубе. Но ведь как бил себя пяткой в грудь.))
тогда и не было такого что игроки ехали исключительно в именитые клубы. бразилия взяла чм в 94 и посмотрите где играли её игроки, это потом уже начались галактикос и т.п.
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Ответ ermol@y
Феномен лучший игрок в истории футбол, хоть и пик был не совсем долгим, у Рона он был еще короче
ну один из точно.
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Ответ ermol@y
Ну кстати Зе Роберто точно должен быть в этом списке
Еще Алдаир,Эмерсон
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Да уж, и Жардела совсем нет во всём топе первоисточника. Вот человека без пиара совсем. Даже в те времена его не ценили, сейчас и вовсе позабыли. Но Марио Жардел - это настоящая легенда клубного футбола, уж точно выше Адриано, который свою карьеру слил в унитаз.
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Дани Алвес выше Роберто Карлоса и Кафу по какому признаку? И где Адриано?
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