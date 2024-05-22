Роналдо – лучший бразилец, игравший в Европе, по версии FourFourTwo. Роналдиньо – 2-й, Неймар – 9-й, Винисиус – 11-й
Роналдо занял первое место в новом рейтинге FourFourTwo.
Выступавший за «Реал», «Интер» и другие клубы нападающий признан лучшим бразильским футболистом, поигравшим в Европе.
В первую половину списка, включающего 32 игроков, вошли:
1. Роналдо
2. Роналдиньо
3. Ривалдо
4. Кака
5. Дани Алвес
6. Марсело
8. Кафу
9. Неймар
10. Ромарио
11. Винисиус Жуниор
12. Бебето
13. Карека
14. Каземиро
15. Жозе Альтафини
16. Тиаго Силва.
https://youtu.be/SH1KM847gMo
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