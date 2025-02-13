Фабио Капелло: «За ВАР должны отвечать бывшие игроки. Но судьи не хотят это слышать»
Фабио Капелло заявил, что за ВАР должны отвечать бывшие игроки.
Такое мнение бывший тренер «Милана», «Реала» и сборной России высказал, комментируя эпизод из матча Лиги чемпионов «Ювентус» – ПСВ (2:1). Во время атаки, приведшей к голу Ивана Перишича, Ноа Ланг сыграл рукой, но ВАР не усмотрел в этом нарушения.
«Я всегда говорю, что за ВАР должны отвечать бывшие игроки. Но судьи не хотят это слышать», – заявил Капелло.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Sky Sport
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