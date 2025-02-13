Фабио Капелло: «За ВАР должны отвечать бывшие игроки. Но судьи не хотят это слышать»

Фабио Капелло заявил, что за ВАР должны отвечать бывшие игроки.

Такое мнение бывший тренер «Милана», «Реала» и сборной России высказал, комментируя эпизод из матча Лиги чемпионов «Ювентус » – ПСВ (2:1). Во время атаки, приведшей к голу Ивана Перишича , Ноа Ланг сыграл рукой, но ВАР не усмотрел в этом нарушения.

«Я всегда говорю, что за ВАР должны отвечать бывшие игроки. Но судьи не хотят это слышать», – заявил Капелло.